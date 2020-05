Sondaggi politici/ Lega al 25,8%, Pd stabile al 21,6%. M5s e FdI in crescita

Pubblicità

Dopo aver analizzato la supermedia Youtrend per Agi, continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici grazie alle rilevazioni di Index Research per Piazzapulita. Altre brutte notizie per Matteo Salvini: negli ultimi sette giorni la Lega ha perso lo 0,3% e resta primo partito con il 25,8%. Il Partito Democratico guadagna dunque terreno, ma non aumenta il proprio consenso: i dem di Nicola Zingaretti restano fermi al 21,6%. Buone novelle per il Movimento 5 Stelle, che si porta al 15,3% (+0,4%), anche se la truppa di Vito Crimi deve fare i conti con Fratelli d’Italia in ascesa al 14,1% (+0,4).

Recupera terreno Forza Italia: il partito guidato dall’ex premier Silvio Berlusconi è quotato al 6,7% (+0,1%). In flessione gli altri partiti di Sinistra, che rappresentano il 3,4% dell’elettorato (-0,1), così come Italia Viva: il movimento ideato da Matteo Renzi scende al 3,2%, in calo di 0,3 punti percentuali. Resta stabile, invece, Azione di Carlo Calenda, che raccoglie il consenso del 2,5%. Infine, chiudiamo con i Verdi al 2% (=), +Europa al 2% (=), Cambiamo di Giovanni Toti all’1,1% (+0,1%) e gli altri partiti al 2,3% (-0,1%).

SONDAGGI POLITICI: IL 57% HA FIDUCIA NEL PREMIER CONTE

Index Research ha poi fatto il punto della situazione sul dossier mascherine, tema a lungo dibattuto dopo la querelle tra il commissario Domenico Arcuri e Federfarma. Il 49,7%, praticamente un italiano su due, ha affermato di aver trovato le mascherine senza problemi, ma non al prezzo di 50 centesimi. Il 35,8% degli intervistati ha ammesso di aver avuto difficoltà nel reperire i dispositivi di protezione, mentre un italiano su dieci (10,3%) le ha trovate senza problemi a 50 centesimi. Il restante 4,2% ha preferito non rispondere al quesito.

Pubblicità

Passiamo adesso ai sondaggi politici dell’Istituto Cattaneo su SWG – pubblicati sul Quotidiano Nazionale – centrati sul premier Conte, che ha visto crescere sensibilmente la sua popolarità durante l’emergenza sanitaria. Lo scenario delineato è ben chiaro: il 57% ha affermato di avere fiducia nel giurista, di parere contrario un 43%. Il 18% degli intervistati ha molta fiducia in Conte, mentre il 39% ha dichiarato di averne abbastanza. Il 24% ha poca fiducia nell’esponente M5s, infine il 19% ha risposto “nessuna”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA