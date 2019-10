Sondaggi politici/ Lega al 30%, M5s+Pd non superano il 40%: boom Meloni all’8,6%

Su Repubblica gli ultimi sondaggi politici stilati da Demos & Pi offrono una panoramica piuttosto ampia che dalle Europee 2019 ripropongono, lungo l’intera crisi di Governo e nascita del Conte-2, tutte le situazioni e i dettagli partito per partito nella convulsa stagione politica appena andata in scena. Alle soglie delle Elezioni Regionali e della Manovra di Bilancio, il Governo Pd-M5s è chiamato ad un importante primo test politico e si presenta ai nastri di partenza con numeri tutt’altro che promettenti: M5s al 20,6%, in calo rispetto a settembre anche se in crescita del 3% dalle Europee, non riesce a recuperare il terreno perduto e il flusso di voti verso Lega o astensione, ma fa ancora peggio il Pd che al 19,1% attuale vede perdere i voti dei renziani e il buon risultato delle Europee al 22,7%. I sondaggi di Demos danno come sempre la Lega in testa anche se Salvini con il 30,2% perde terreno sia rispetto allo scorso settembre (-2%), sia soprattutto nel pre-crisi quando dal Papeete il Carroccio volava al 35,3% dei consensi.

SONDAGGI DEMOS (OTTOBRE): RENZI “TALLONA” BERLUSCONI

La restante parte dei sondaggi politici di Demos mostra poi il “magma” elettorale dei partiti sotto il 10’%, tutt’altro che “inutile” visto che si sta andando verso una legge elettorale proporzionale: Fratelli d’Italia cresce ancora e si piazza all’8,6%, un boom deciso per un piccolo partito con programmi molto simili alla Lega di Salvini. Dalla Meloni a Berlusconi, il divario cresce e Forza Italia non riesce ad andare oltre al 6,1% nelle intenzioni di voto, addirittura tallonati dal nuovo partito di Matteo Renzi nato dalla scissione del Pd, Italia Viva. Sul fronte sinistre, LeU-La Sinistra nonostante la presenza nel Governo non cresce (2.,4%), Europa Verde al 2,2%, +Europa al 2,1% e segnata dalla divisione interna proprio sull’adesione o meno alla maggioranza giallorossa del Conte-2. La presenza di Forza Italia, della lista Siamo Europei di Calenda e ovviamente Italia Viva di Renzi rappresentano un affollamento al Centro che sarà importante da legge e comprendere in vista dei prossimi mesi di cruciali sfide politico-elettorali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA