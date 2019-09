Sondaggi politici/ Lega al 30%, Pd al 23%; Governo Conte-bis, priorità alla Manovra

Il Governo Conte-bis questa mattina vota la fiducia alla Camera e scoprirà su quanto potrà davvero contare per far proseguire questa anomala maggioranza creatasi dopo lo strappo di Salvini: i sondaggi politici stilati da Ixè lo scorso 3 settembre per Cartabianca avevano già delineato come fuori, nel Paese reale, la crisi di Governo sia stata mal digerita dagli elettori con il primo effetto legato la perdita di consenso di chi quella crisi l’ha avviata, lo stesso che ne è rimasto però “fregato”, Matteo Salvini. Il 30,1% ad oggi voterebbe per la Lega, un netto calo rispetto ad inizio agosto, ma l’entusiasmo per il nuovo Governo non è particolarmente esploso visto che il Pd resta al 23% mentre il M5s recupera sì terreno ma si ferma al 22,3%, a cifre ben più basse del 34% ottenuto nel marzo 2018. Fratelli d’Italia sale bene al 7,4% mentre Forza Italia tiene “botta” al 7% nei sondaggi politici Ixè; chiude la classifica delle intenzioni di voto La Sinistra (2,4%), +Europa (4%) e Europa Verde all’1,5%.

SONDAGGI IPSOS (3-5 SETTEMBRE): LE PRIORITÀ DEL GOVERNO

Negli importanti sondaggi politici pubblicati invece due giorni fa da Ipsos per il Corriere della Sera, Nando Pagnoncelli ha sottolineato inoltre come la fiducia al Governo Conte-bis nei giorni della sua nascita sono ai minimi storici se si conta che di norma una certa “luna di miele” iniziale è garantita quasi a tutti i Governi. Il 41% crede realmente nell’alleanza Pd-M5s-LeU mentre il 60% è pronto a bocciarlo: negli stessi sondaggi politici, è stato poi chiesto quali siano le prime misure che il neo-Governo dovrà mettere in campo per non perdere quel consenso già non eccelso in queste prime settimane di nuove presenze nel Consiglio dei Ministri. Ebbene, il 71% spiega che la vera priorità resta la Manovra economica a vantaggio dei deboli: stop aumento Iva, rilancio salario minimo, taglio del cuneo fiscale e via dicendo, quesi i punti di vera priorità impostati dalla maggioranza dell’elettorato intervistato. Seguono al 45% il taglio dei Parlamentari, poi al 24% gli incentivi economici per una nuova sostenibilità dell’ambiente: via via gli altri temi, dagli investimenti per il sud Italia (17%), alla autonomia regionale (11%), passando per le modifiche al Decreto Sicurezza di Salvini (11%) e alla legge contro il conflitto di interesse e de-politicizzazione della Rai (6%).

