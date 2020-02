Sondaggi politici/ Lega al 30,2%, Fratelli d’Italia al 12,2% insidia il M5s

Giorni delicati per il Governo per l’emergenza Coronavirus, con il premier Conte al centro dell’attenzione per lo scontro con le Regioni del Nord e alcune mosse ritenute azzardate. Cosa ci dicono i sondaggi politici? La supermedia Youtrend/Agi disegna uno scenario abbastanza chiaro: la Lega di Matteo Salvini resta primo partito con il 30,2% dei consensi, in calo dello 0,2%. Subito dietro troviamo il Partito Democratico, in crescita dello 0,2%: i dem si attestano al 20,8%. Il Movimento 5 Stelle resta ancorato al 14,3% e deve fare i conti con l’ascesa di Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni è quotato al 12,2%, in crescita dello 0,7%. Forza Italia è in calo al 6,0% (-0,3%), così come Italia Viva: il partito di Matteo Renzi perde lo 0,3% e scende al 4%. Infine, troviamo La Sinistra al 2,9%, in crescita dello 0,2%.

SONDAGGI POLITICI, L’EMERGENZA CORONAVIRUS

Come dicevamo, sono i giorni dell’emergenza coronavirus e l’attenzione dell’opinione pubblica va al Covid_19, che ha causato 21 morti e oltre 800 contagi solo in Italia. Il sondaggio di Termometro Politico per Coffee Break riguarda proprio il virus arrivato dalla Cina:il 56,4% non si è detto preoccupato per se o i suoi familiari per l’epidemia. Il 17,2% ha affermato di temere per la propria salute e per quella dei familiari, mentre il 24,9% ha spiegato di temere specialmente per i familiari anziani. Solo l’1,5% non si è espresso. E come ha agito il Governo per gli italiani? Il 50,4% ha risposto: «Ha agito in modo irresponsabile, avrebbe dovuto mettere in quarantena già un mese fa tutti coloro che provenivano dalla Cina». Il 45,8% ha invece risposto: «Ha fatto quello che andava fatto con misure anche più stringenti che nel resto d’Europa, ma l’epidemia era inevitabile».

