Sondaggi politici/ Lega al 30,7%, sorpasso Pd sul M5s: problema ‘fiducia’ per Renzi

Nelle intenzioni di voto prodotte dai sondaggi politici Ixè e presentati nell’intervista esclusiva che abbiamo realizzato con il direttore Roberto Weber, due sono i dati che saltano all’occhio: la Lega è tutt’altro che in crisi, sopra il 30% e un bacino potenziale che può arrivare fino al 40% addirittura nei prossimi mesi; Renzi, nonostante la Leopolda e nonostante un bacino di voti che può superare il 10%, soffre del problema “fiducia” con l’elettorato che non sembra voler concedere altra fiducia all’ex Premier da poco “scisso” dal Partito Democratico. La restante parte delle intenzioni di voto racconta quanto già abbiamo visto in questi primi mesi di Governo Conte-2, con il M5s e il Pd che “giocano” al sorpasso e controsorpasso sia tra di loro e sia sulla quota “psicologica” del 20% su base nazionale: in questi sondaggi Ixè Di Maio torna al 19,7% mentre i dem salgono al 20,4% e recuperano alcuni voti di Italia Viva “rimasta” al 4%.

SONDAGGI IPSOS (20 OTTOBRE): TUTTI I PROBLEMI DI MATTEO RENZI

Renzi e Salvini, sono sempre loro due a rappresentare i vertici “apicali” dell’interesse politico e mediatico rispetto al Governo e all’opposizione di questi primi mesi di esecutivo Conte-bis: i sondaggi politici espressi ieri da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera hanno analizzato quanti siano i problemi per il medio periodo del futuro di Italia Viva e del suo leader che ieri ha chiuso la Leopolda 10, la prima fuori dal Pd. Ebbene, se nei sondaggi il partito viaggia tra il 4 e il 5%, il vero problema è che «per 3 italiani su 4 (74 per cento) non riuscirà a raccogliere molti consensi, rimanendo un partito marginale nella politica italiana. Eppure è opinione largamente diffusa, che Renzi possa rappresentare una spina nel fianco del governo Conte il quale sta facendo registrare un graduale aumento del consenso». Il 63% ritiene che Renzi possa rappresentare un vero problema per Pd e M5s e che prima dopo poi «lascerà il Governo per calcoli politici personali»: al momento però, spiega Pagnoncelli sul CorSera, «Innanzitutto il gradimento di Renzi si attesta su valori molto bassi (solo il 12 per cento esprime un giudizio positivo su di lui). In secondo luogo, non è ancora chiaro agli occhi degli elettori quale sia la proposta politica dell’ex premier, cioè quali siano le novità e l’idea di Paese. Infine, lo stile comunicativo utilizzato da Renzi nel dibattito politico può apparire distante da quello dell’elettorato moderato a cui Italia viva intende rivolgersi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA