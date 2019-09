Sondaggi politici/ Lega al 31% non ‘sfonda’ ma il 52% boccia il Governo Pd-M5s

I sondaggi politici non possono dire tutto ed esaurire le discussioni parlamentari convulse di queste stranissime settimane, eppure danno l’idea – o l’accenno di tale – di come la crisi di Governo e ora il nuovo esecutivo abbiamo da un lato cambiato tutto e dall’altro “no”. La Lega ha perso molto, non sfonda più ed è al 31,3% delle intenzioni di voto dei sondaggi Tecnè, eppure resta il primo partito con i diretti rivali che inseguono molto staccati e per nulla rinfrancati dalla nascita del nuovo Governo. Gli elettori non premiano il Conte-bis e con Pd al 23,6% e M5s al 21,1% (gli unici che crescono davvero dopo la crisi di Governo) non ci sono vette altissime da registrare ai nastri di partenza dell’esecutivo giallorosso. Per questi sondaggi politici Forza Italia resta ancora ad un livello più vicino al 10% che non allo “zero” (Berlusconi registra un 8,1%), mentre continua l’ottima crescita di Fratelli d’Italia al 7,3% su base nazionale; da ultimo, +Europa al 2,6%, Verdi all’1,3% e la Sinistra al 2,1% chiudono le intenzioni di voto.

SONDAGGI TECNÈ (13 SETTEMBRE): LA FIDUCIA (CHE MANCA) NEL GOVERNO

Importante l dato dell’astensione, pari al 43,6% che dovrebbe spaventare, questo sì, tutti i partiti e i leader che si apprestano ad una nuova stagione in Parlamento (ma con gli stessi protagonisti). La nascita di Italia Viva di Matteo Renzi nei prossimi giorni dovrebbe dare le prime risposte in merito all’accettazione o meno dell’elettorato “incerto” di un nuovo movimento centrista ma nell’attesa di questi dati occorre soffermarci ancora una volta sui sondaggi politici che si occupano del Governo Pd-M5s-LeU. Ebbene, prima dell’uscita di Renzi, la fiducia nel Conte-bis già non era “eccelsa”: 33,2% appoggia l’asse giallorosso mentre il 52,4% boccia sonoramente il nuovo Governo e avrebbe “spinto” per immediate Elezioni per poter dare un altro Governo a questo Paese. Ad oggi, come hanno confermato i sondaggi di YouTrend, Ixè e Tecnè il nuovo movimento fondato da Renzi non dovrebbe raccogliere più di un 3-5% e quindi non sposterebbe per nulla gli equilibri in vista di Regionali e prossimi appuntamenti elettorali. Si dovrà però valutare sul lungo periodo e vedere se Pd, Forza Italia e anche M5s potrebbero perdere terreno a vantaggio di un “nuovo Centro” che possa proporsi come ago della bilancia di prossime Elezioni Politiche.

