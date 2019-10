Sondaggi politici/ Lega al 31,8%, Iv al 5,5%: per il 63% Renzi lascerà il Governo

Nella settimana che ha portato alla piazza del Centrodestra e alla Leopolda con la nascita ufficiale del nuovo partito di Matteo Renzi, è il Governo Pd-M5s a “pagare dazio” nei sondaggi politici con i consensi in netta difficoltà rispetto ai “due Matteo”. La Lega sale infatti ben oltre il 31% secondo i sondaggi Euromedia Research mentre i due principali partiti di Governo soffrono il peso della Manovra e degli scontri interni al Conte-bis: al 31,8% di Salvini rispondono infatti in ritardo il 18,5% del Pd e il 18,3% del Movimento 5 Stelle, con entrambi problemi di leadership e una settimana che si apre davanti con il primo vero test elettorale nelle Regionali dell’Umbria. Nel Centrodestra, cresce ancora la Meloni (Fratelli d’Italia all’8%) mentre Forza Italia “tiene” più indietro al 7%; tra i partiti di Governo l’unico a crescere è Italia Viva di Matteo Renzi che con il suo 5,5% rappresenta il vero movimento “in crescita” rispetto agli altri presenti in classifica. Nei sondaggi politici troviamo infine MdP allo 0,7%, Sinistra Italiana all’1,4%, +Europa al 2%, Europa Verde all’1,4%, pari a Siamo Europei di Calenda e Richetti.

SONDAGGI PAGNONCELLI (20 OTTOBRE): PER IL 63% RENZI LASCERÀ IL GOVERNO

Mentre i sondaggi Euromedia concludono la propria analisi col calcolo delle coalizioni ad una settimana dal voto di Perugia – Centrodestra al 47%, Pd-LeU-M5s-Iv insieme al 44% – sono interessanti i sondaggi politici proposti questa mattina sul Corriere della Sera dal n.1 di Ipsos Nando Pagnoncelli: «Renzi può rappresentare una spina nel fianco del governo Conte il quale sta facendo registrare un graduale aumento del consenso: quasi due su tre (63%) pensano che il leader di Italia viva potrebbe presto abbandonare il sostegno all’esecutivo per un calcolo politico». È proprio la nuova tessera (rigorosamente online) n.1 di Italia Viva che secondo l’elettorato è da un lato in crescita dall’altro con un futuro tutt’altro che chiarito su posizionamento e alleanze; solo il 12% pensa che la presenza di Renzi nel Governo sia da stimolo per Pd-M5s-LeU, mentre di contro il 69% ritiene che il nuovo progetto renziano presentato ieri e oggi alla Leopolda 10 sia «mosso più dia ambizioni personali che dall’interesse per il Paese».

