Sondaggi politici/ Lega al 31,9%, crollo M5s al 16,6%. Leader: Meloni supera Salvini

Non mancano le novità nei dati dei sondaggi politici realizzati da Ipsos per il Corriere della Sera. Stiamo giungendo al termine di un novembre rovente a livello politico, con numerosi temi di discussione: dal triste caso che ha colpito Liliana Segre alla nascita delle Sardine, passando per il voto su Rousseau del M5s per le prossime regionali e la bufera Mes. La Lega si conferma primo partito: il Carroccio è in calo al 31,9%, -2,4% rispetto al 31 ottobre. Risale il Pd dopo un periodo negativo, dem al 18,1%, mentre il crollo del Movimento 5 Stelle sembra non avere una fine: i grillini sono al 16,2%, ben -1,3% rispetto a un mese fa. Come evidenziato dai dati dell’istituto, il Movimento di Luigi Di Maio è in ribasso dal 29 agosto 2019. Confermata la doppia cifra per Fratelli d’Italia, salito al 10,6%, mentre Forza Italia resta stabile al 6,2%. In vistoso calo Italia Viva: il partito di Matteo Renzi perde lo 0,9% e si attesta al 5,3%. Seguono gli altri partiti di Centrosinistra: il neonato Azione di Calenda al 2,3%, Europa Verde al 2,3%, Sinistra Italiana – Articolo Uno al 2,0% e +Europa all’1,2%.

SONDAGGI POLITICI, GRADIMENTO LEADER: MELONI SUPERA SALVINI

I sondaggi politici di Ipsos si soffermano poi sull’indice di gradimento dei leader e troviamo sorprese nel trio di testa. Al primo posto c’è ancora il premier Giuseppe Conte, in calo dal 53% al 47%, mentre alle sue spalle c’è Giorgia Meloni e non Matteo Salvini: la leader di Fratelli d’Italia è al 40% ed approfitta del netto calo del segretario federale della Lega, passato dal 45% al 37%. Seguono tre ministri del Governo Conte-bis: Dario Franceschini al 27%, Teresa Bellanova al 23% e Roberto Speranza al 23%. Arriva a quota 20% il segretario dem Nicola Zingaretti, mentre crolla il “collega” Luigi Di Maio: il leader grillino passa dal 24% al 18%, risentendo delle tantissime critiche ricevute nell’ultimo periodo. Infine, troviamo Silvio Berlusconi al 17% e Matteo Renzi al 10%. A proposito del calo di Salvini, Nando Pagnoncelli spiega che l’ex ministro dell’Interno è «alle prese con la polemica sul Mes e, più in generale, con la ricerca di nuovi temi e proposte, dato che la questione migranti a distanza di un anno è passata dal 45% al 28% nelle priorità degli italiani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA