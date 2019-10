Sondaggi politici/ Lega al 32,3%, risale Pd: cresce Renzi al 5,6%, mentre il M5s..

Gli ultimi sondaggi politici prodotti da Swg come di consueto esposti il lunedì sera nel Tg La7 mostrano una Lega tutt’altro che in difficoltà nonostante il lieve calo di 0,5% punti percentuali in una settimana: il Carroccio è ancora in testa con il 32,3% dei consensi, con il Governo giallorosso che entra nelle fasi delicate dei preparativi per la Manovra di Bilancio con diversi rebus da risolvere. Al netto di ciò, il Pd dimostra di saper crescere (+0,6% rispetto al 30 settembre scorso) e si attesta al 20% netto nonostante la scissione importante dei renziani. Chi crolla invece è il M5s che perde un pesantissimo l’1,1% in soli 7 giorni: per Di Maio il 18,5% è un risultato molto simile alle Europee e non sembra essere bastato l’esser rimasto al Governo senza più Salvini a fianco. Frena leggermente il boom di Fratelli d’Italia che dl 7,3% torna indietro al 71,%, ma resta comunque il partito di massima crescita in queste ultimi anomali mesi di fatti e sondaggi politici.

SONDAGGI SWG (7 OTTOBRE): CRESCE ANCORA ITALIA VIVA DI RENZI

Sondaggi sempre pessimi per Forza Italia, con le intenzioni di voto Swg che certificano il pieno stallo di Silvio Berlusconi con un 5% che rimane fermo esattamente come sette giorni fa: i sondaggi politici stilati per il Tg di La7 certificano dunque un rallentamento generale del Centrodestra, a favore di un Centrosinistra che invece oltre al Pd vede salire di continuo il nuovo partito di Matteo Renzi. Italia Viva cresce dello 0,7% in una settimana e si attesta al 5,6%, capace di rosicchiare voti tanto da FI quando da FdI e diversi anche dal Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda invece gli altri partiti, da segnalare la buona crescita dei Verdi al 2,3%, forse sfruttando l’ondata di ambientalismo a livello mondiale, mentre +Europa non esce più dal “pantano” e si ferma all’1,8% su base nazionale. La Sinistra (SI+Rifondazione Comunista) non va oltre l’1,8%, mentre Toti con “Cambiamo!” si ferma all’1,6%; infine, nonostante il Governo, MdP-LeU non sfonda e resta ad un basso 1,5% con poco spazio di incidenza.

