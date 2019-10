Sondaggi politici/ Lega al 32,6%, Pd e M5s sotto il 20%: 70% contro il voto ai 16enni

È la Lega di Matteo Salvini, ancora una volta, il primo partito d’Italia secondo gli ultimi sondaggi politici condotti da Emg Acqua lo scorso 3 ottobre: i dati forniti dalle intenzioni di voto pubblicate dalla Rai identificano il Carroccio come il movimento “da battere” alla vigilia di un autunno che con tre Elezioni Regionali (Umbria, Calabria e Emilia Romagna) vedrà altrettanti “referendum” sul Governo Pd-M5s-LeU e contemporaneamente sullo stato di forma del Centrodestra sempre più a trazione “sovranista”. I risultati dei sondaggi Emg vedono infatti i due partiti “più in forma” proprio la Lega – 32,6% – e Fratelli d’Italia al 7,6% in costante crescita dopo l’ultimo mese. Non benissimo entrambi i partiti di maggioranza nel Governo Conte-bis: per il Pd, la scissione di Renzi pesa eccome e si situa al 19,7% in perdita dopo il 20,3% di inizio settembre. Non bene neanche il M5s che pur guadagnando in un mese arriva “solo” al 19%, distante anni luce dalla Lega di Salvini: la speranza per i “giallorossi” è una alleanza che si estenda anche alle Regionali in modo da competere e magari anche trionfare contro il Cdx.

SONDAGGI EMG ACQUA (3 OTTOBRE): VOTO AI 16ENNI, 70% CONTRO

Concludono le intenzioni di voto dei sondaggi politici Emg Acqua un Forza Italia che “tiene botta” al 7,4% e Italia Viva di Matteo Renzi che cresce (di poco) al 4,5% su scala nazionale: in fondo restano gli altri partiti di sinistra, a cominciare da +Europa al 2,2%, Europa Verde all’15%, Lista Calenda-Richetti all’1% e La Sinistra all’1,8%. Nelle ultime settimane si è discusso parecchio della proposta formulata da Enrico Letta di concedere al voto ai 16enni, sulla scia del movimento globale ambientalista al seguito della minorenne Greta Thunberg: ebbene, i sondaggi Emg hanno chiesto a diverse fasce d’età indicazioni in merito alla proposta del Governo giallorosso, trovando una risposta alquanto scettica sull’ipotesi di modifica costituzionale. Per gli elettori intervistati solo il 22% è pronto a responsabilizzare i 16enni concedendoli il voto, mentre il 71% ritiene che non siano pronti a quell’età; nella fascia 18-34 anni invece è addirittura solo il 10% a credere nei giovanissimi alle urne (84% a bocciarli). Tra i 35 e i 55 anni è il 220% a sostenere il voto per i 16enni (70% li boccia), mentre da ultimo i 55enni in su considerano sensata al 36% la proposta dell’ex Premier Pd, mentre il 60% non la condivide.

