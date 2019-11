Sondaggi politici/ Lega al 32,6%, sale Pd ma crolla M5s al 16%: crisi della Sinistra

I sondaggi politici espressi ieri da Cartabianca muovono ancora una volta osservazioni, rischi e timori nelle acque della maggioranza per quanto i numeri elettorali arrivano a “condannare” la politica attuale del Movimento 5 Stelle, il più in crisi anche entrando in questa nuova settimana. La crisi dell’Ilva prosegue, la Manovra entra nel vivo e le Regionali in Emilia restano uno “spauracchio” fino almeno a quando Di Maio deciderà se accordarsi a Bonaccini, presentare un proprio candidato (ma i tempi stringono) o addirittura non partecipare al voto. Nel frattempo Salvini gongola e la Lega vola al 32,6% negli ultimi sondaggi Ixè presentati ieri da Bianca Berlinguer: il guadagno netto dello 0,6% in una sola settimana è secondo solo a quello del Pd che guadagna con ogni probabilità voti dai grillini delusi. +0,9% per il Partito Democratico, con il 21% che ispira Zingaretti a proseguire nella strada del Governo Conte-2 tenendo a “freno” gli alleati-rivali Di Maio e Renzi. Già, Italia Viva è l’altro partito in lieve crescita con il 4,3% che guadagna uno 0,4,% secco in 7 giorni: rimane nella crisi giallorossa di fatto la parte più “gialla”, con inevitabilmente il caos attorno all’ex Ilva di Taranto che in questo momento pesa e non poco.

SONDAGGI IXÈ (12 NOVEMBRE): LA CRISI DELLA SINISTRA

Il centrodestra continua il proprio volo nei sondaggi politici stilati per il 12 novembre: non solo Salvini ma anche la Meloni con Fratelli d’Italia non sta a guardare: 9,6%, cifre altissime e quasi mai raggiunte prima vedono guadagnare nell’ultima settimana “solo” lo 0,1% ma in proiezione quel 10% di soglia potrebbe realmente essere superato a breve. Chi perde terreno è invece Forza Italia con lo 0,5% perso da Berlusconi secondo i sondaggi politici di Ixé: di certo una mini-crisi dovuta alla crescita dei sovranisti e alle liti intestine interne tra Carfagna e anti-colonnelli. La crisi vera invece è per la Sinistra: sia quella dei Radicali, con +Europa che galleggia al 2,7% (guadagnandosi sì lo 0,5% ma rimanendo sempre sotto il 3% da mesi ormai), La Sinistra all’1,8% ed Europa Verde all’1,3%. In Spagna il Psoe e Podemos crescono fino al Governo, in Germania i Verdi spopolano ma in Italia il blocco di sinistra ancora stenta, almeno guardando i sondaggi elettorali di tutti i principali istituti demoscopici.

