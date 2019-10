Sondaggi politici/ Lega al 32,7%, male M5s sotto il 20%: Sinistre ai minimi

Nei sondaggi politici espressi la scorsa settimana da Emg Acqua – in attesa delle nuove rilevazioni che verranno presentate tra stasera e domani – la Lega prosegue nel suo saliscendi rimanendo comunque il primo partito d’Italia. Al 32,7% secondo i dati Emg, Salvini mantiene il primato in attesa di vedere come si concretizzeranno i consensi nelle prossime Elezioni Regionali, Umbria in primis dove è previsto un testa a testa contro il candidato congiunto Pd-M5s. I sondaggi politici esprimono poi al secondo posto un Pd ancora in “sella” nonostante la scissione di Matteo Renzi con Italia Viva (4,5%): Zingaretti “tiene” al 19,2% mentre non va per niente bene il M5s che perde ancora e finisce al 18,7% per nulla in ripresa. Boom di Fratelli d’Italia che continua la crescita e si proietta al 7,8%, davanti a Forza Italia al 7% e in calo ancora con qualche voto “perso” verso Italia Viva; male ancora le sinistre, con +Europa al 2% che tiene dietro tutti gli altri, da la Sinistra al 1,7%, a Europa Verde all’1,6% fino alla lista di Calenda-Richetti al 1,3%.

SONDAGGI EMG ACQUA (10 OTTOBRE): FIDUCIA NEI LEADER

Se la Lega nonostante l’opposizione resta comunque in testa, anche la fiducia nei leader politici espressa dagli stessi sondaggi politici certifica come il Governo giallorosso abbia ancora come primo problema principale per le prossime sfide elettorali l’ex Ministro Matteo Salvini. Nei dati espressi il 10 ottobre scorso, il leader del Carroccio resta il primo politico d’Italia con il 40% di consenso personale, seguito dal Premier Conte in lieve discesa al 36%; per niente male, come del resto raccontano anche le intenzioni di voto Emg, Giorgia Meloni che viene vista come politico credibile e di fiducia dal 29% degli intervistati. Segue poi Luigi Di Maio al 25% dei consensi appena davanti al Segretario Pd Nicola Zingaretti (23%), mentre addirittura meglio del fondatore di Italia Viva Matteo Renzi (15%) fa l’ex Premier e leader FI Silvio Berlusconi. Addirittura, tra gli “scissionisti” del Pd riesce a tenere la stessa credibilità negli elettori la piccola lista “Siamo Europei”: Carlo Calenda al 15%, come Renzi, rappresenta un bacino di fiducia dall’elettorato centrista che rischia di sovrapporsi per l’appunto al fu Sindaco di Firenze.

