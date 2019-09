Sondaggi politici/ Lega al 33%, crollo Pd al 20%: ‘Italia Viva’ Renzi potenziale 8-9%

Nei sondaggi politici presentati questa mattina ad Agorà da Fabrizio Masia di Emg Acqua i dati riferiti ai principali partiti sembrano una volta di più “in stallo”, se si eccettua il Pd che perde voti e di netto rispetto ad una sola settimana fa: lo si deve principalmente alla nascita di Italia Viva, ovvero alla scissione di Renzi e dei suoi parlamentari dal Partito Democratico creando una maggiore instabilità tanto per Zingaretti quanto per il Governo Conte-bis. Se infatti si dà occhiata a questi ultimi sondaggi politici si scopre come la Lega resti in salda prima posizione al 33,1%, stabile rispetto al 12 settembre scorso: il M5s scende ancora al 18,5%, frenando l’entusiasmo dopo la nascita del Governo giallorosso, ma sopratutto è il Pd che in una sola settimana secondo i sondaggi Emg scende dal 23 al 20,2%. Bene ancora Fratelli d’Italia al 7,3%, tiene Forza Italia al 7% anche se ha perso lo 0,8% in una settimana, registrando con ogni probabilità una piccola emorragia di voti verso il nuovo partito renziano. Da ultimo proprio Italia Viva di Matteo Renzi viene dato da Masia al 3,4%, con un’avvertenza però: «Il potenziale di Italia Viva è intorno all’8-9%, ma vedremo cosa succederà».

SONDAGGI EMG (19 SETTEMBRE): LEADER CENTRODESTRA È…

Sempre Emg Acqua, sempre sondaggi politici ma il campo da analizzare cambia: non più caos nel Governo o progetto di Italia Viva, è il Centrodestra il secondo punto analizzato dai dati di Masia stamane ad Agorà anche perché al momento resta comunque la coalizione che se si andasse al voto domani vincerebbe con ogni probabilità. Ebbene, alla domanda “chi vorrebbe come leader del Centrodestra”, nonostante la crisi di Governo e il calo netto della Lega nelle ultime settimane è ancora Matteo Salvini che viene scelto dall’elettorato di Centrodestra come autentico leader della coalizione pronta a sfidare l’eventuale patto elettorale tra Pd e M5s. Il 58% punta dritto sul Segretario del Carroccio, mentre solo il 22% sceglierebbe Giorgia Meloni, pur in salita con il suo FdI: 9% si affida ancora a Berlusconi mentre l’1% a Giovanni Toti (altri nomi tutti raccolti danno solo l’8%). In questi sondaggi non viene tenuto conto di un possibile Matteo Renzi al “salto della sponda” rispetto al passato: immaginare i due “Matteo” insieme è utopia e fantapolitica, mentre pensare ad un Italia Viva come possibile collettore per una nuova coalizione di Centro è questione a lungo dibattuta e che rimarrà, vedrete, anche per i prossimi mesi.

