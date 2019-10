Sondaggi politici/ Lega al 33%, M5s e Pd sotto il 20%: Renzi non sfonda

Con gli ultimi sondaggi politici espressi da Swg per il Tg La7 del 30 settembre non si può non osservare una fase di profondo “stallo” nei principali partiti dopo l’effetto novità prima del Governo giallorosso e poi del nuovo partito di Matteo Renzi. La Lega resta in testa ma cala fino al 32,8% secondo le stime di Swg, mentre sia Pd che M5s non sfondano dopo la nascita del Conte-bis: per i grillini la soglia del 20% resta ancora un ostacolo (19,6% negli ultimi sondaggi) mentre i dem fanno leggermente peggio con il 19,4%, causa la scissione di Italia Viva. Va ancora molto bene Fratelli d’Italia che con il 7,3% vede proiettarsi Giorgia Meloni come ormai l’unica vera alleata forte del Centrodestra a guida Salvini, proiettati verso le Regionali delle prossime settimane. Non bene Forza Italia che al 5% paga il collasso di voti tanto verso il lato “sovranista” della coalizione quanto verso il nuovo partito renziano.

SONDAGGI POLITICI SWG (30 SETTEMBRE): RENZI NON SFONDA

I sondaggi politici espressi da Masia per il Tg di Enrico Mentana vedono poi ancora una volta in calo il consenso per i partiti di Sinistra – i Verdi al 2%, Sinistra all’1,9% e +Europa all’1,6% – mentre il vero effetto “novità” causato da Renzi con la nascita di Italia Viva sembra essere già bello che finito. I dati di queste ultime intenzioni di voto mostrano infatti il partito renziano in sofferenza al 4,9% dopo la scissione effettuata dall’ex Premier fiorentino: non va certo meglio il partito di Toti “Cambiamo insieme” che non sfonda oltre l’1,7%, pari merito con Liberi e Uguali (che dunque non sfonda nonostante l’ingresso nel Governo giallorosso). Ad oggi, concludono i sondaggi politici di Swg, il Centrodestra sarebbe comunque favorito per ottenere la maggioranza tanto alla Camera quanto al Senato, con Lega-FdI che da soli sarebbero sopra il 40% e Forza Italia con Toti potrebbero fare ulteriormente salire il dato oltre il 45%.

