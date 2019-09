Sondaggi politici/ Lega al 33,3%, M5s al 19%: Conte piace, il Governo no

Le intenzioni di voto con un Governo appena insediato possono non significare molto, eppure nella complicata situazione italiana servono eccome i sondaggi politici per fare capire in primis dove tiri ancora il consenso elettorale dei protagonisti di una sfibrante crisi di Governo; in secundis, con le fratture interne che già si intravedono tra Pd e M5s non è per nulla da escludersi una crisi dell’esecutivo anche tra qualche mese. Intanto, tra il dire e il fare c’è di mezzo la Lega che nonostante la perdita netta di consensi dopo la crisi di Governo galleggia ancora piuttosto bene al 33,3% dei consensi registrati dagli ultimi sondaggi politici pubblicati questa mattina da Agorà (programma di Serena Bortone della mattina di Rai3, ndr). Al secondo posto troviamo, staccato di ben 10 punti elettorali il Partito Democratico di Zingaretti che resta comunque in vantaggio rispetto al M5s dato ad oggi al 19,7%, non di più. Regge ancora Forza Italia al 7,8% – pur dopo la scissione con il “Cambiamo insieme” di Toti (dato all’1%) – ma insegue da vicino Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni al 7% su base nazionale. Chiudono i sondaggi +Europa al 2,6%, La Sinistra all’1,8% e l’Europa Verde all’1,2%.

SONDAGGI EMG (12 SETTEMBRE): CONTE PIACE, GOVERNO NO

Il Premier Conte piace, il Governo del Premier Conte molto meno: questo in sintesi il risultato della seconda parte di sondaggi politici presentati sempre da Agorà questa mattina. Il Governo Pd-M5s-LeU viene bocciato infatti dal 48% degli elettori ma se si guarda il dato sui singoli leader politici il Presidente del Consiglio nutre ancora di parecchia fiducia: il 43% concede consenso al Premier “gialloverde” divenuto “giallorosso” in un mese, mentre per il “simbolo” della crisi di Governo Matteo Salvini il secondo posto pesa molto, visto che è sceso fino al 41% dopo aver toccato ampiamente quota 50% negli scorsi mesi. Resta comunque altissimo come consenso, il che suggerisce agli altri partiti – come hanno più volte ripetuto gli avversari ex dem Richetti e Calenda – di «non dare per morto il nemico». Al terzo posto (come confermato anche nei sondaggi politici di ieri di Ixè per il Secolo d’Italia) troviamo Giorgia Meloni al 29% di fiducia, davanti a tutti i leader dell’attuale Governo: Di Maio al 27%, Zingaretti al 24%, Renzi al 16% e Beppe Grillo al 15% di consenso su base nazionale. In mezzo, regge al 18% il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

