Sondaggi politici/ Lega al 33,3%, M5s sotto il 20%: fiducia leader, boom Meloni

Alla vigilia della prima vera settimana del Governo Conte-bis, i sondaggi politici condotti in questi ultimi giorni la “preparano” come un punto di curiosità importante da parte dell’elettorato che dalla nascita della nuova alleanza giallorossa non ha espresso finora grande considerazione per l’asse Pd-M5s-LeU. La Lega in queste giornate post crisi di Governo pur perdendo diverso consenso rispetto ai primi giorni di agosto non indietreggia di troppo e resta in testa alle intenzioni di voto in vista dei prossimi decisivi mesi di elezioni Regionali (Umbria, Calabria e Emilia Romagna). Osservando i sondaggi politici espressi da Emg Acqua durante la prima puntata di Porta a Porta dell’anno (lo scorso 12 settembre), si può ben notare come il Carroccio resti saldamente al primo posto con il 33,35% dei consensi, seguito dal Pd a distanza ancora siderale (23%). In salita ma non troppo il Movimento 5 Stelle che nonostante il nuovo Governo resta al 19,7% secondo Emg Acqua, mentre resta a galla nei bassifondi anche Forza Italia col suo 7,8% su scala nazionale. Chiudono la lista Fratelli d’Italia, cresciuto fino al 7% in questa crisi di Governo, +Europa (2,6%), La Sinistra all’1,8%, Europa Verde all’1,2% e la nuova formazione politica di Giovanni Toti nata dalla scissione da Berlusconi, 1% per Cambiamo Insieme.

SONDAGGI EMG (12 SETTEMBRE): LA FIDUCIA NEI LEADER

Dai partiti ai leader politici, i sondaggi espressi da Emg Acqua identificano anche il consenso personale che i principali protagonisti di questa lunga crisi di Governo hanno perso/guadagnato nel periodo agostano. Ebbene, il Premier Conte resta in forte fiducia dell’elettorato con il 43% che ammira e stima la sua leadership anche nel nuovo Governo M5s-Pd-LeU: resiste ma perde terreno rispetto ad agosto Matteo Salvini, al 41% e per nulla sconfitto del tutto dal Conte-bis, mentre è autentico boom di Giorgia Meloni con il 29% guadagnato nella coerenza politica di questi mesi sempre all’opposizione. Di Maio al 27% è in caduta libera, Zingaretti al 24% non decolla nonostante l’arrivo del Pd a Palazzo Chigi mentre Berlusconi al 18% fa addirittura meglio di Matteo Renzi, “regista” della Conte-bis ma non cresciuto nei consensi dei sondaggi politici. All’ultimo posto, dopo anche il presunto scandalo che ha coinvolto il suo figlio 18enne, Beppe Grillo al 15% della fiducia.

