SONDAGGI POLITICI/ Crisi M5s, Lega al 33%: Sardine al 4,4%, consensi più al Sud

Secondo le stime raccolte da Alessandra Ghisleri nei sondaggi politici Euromedia, ad oggi le Sardine non andrebbero oltre il 4,4% se si presentassero come partito alle prossime Elezioni Politiche: i dati roboanti di altri istituti demoscopici – che fanno riferimento a gradimento e interesse per il neo-movimento per ora a-politico anti-Lega – vengono decisamente ridimensionati dalla direttrice di Euromedia intervistata da La Verità. Dopo il “boom” in piazza San Giovanni per la prima manifestazione nazionale delle Sardine, i riflettori puntati su Mattia Santori e gli altri attivisti anti-Salvini sono ancora più accesi: anche se il sondaggio è puramente teorico (avendo le Sardine per ora escluso l’ingresso in politica, ndr) vengono comunque dati ad un basso 4,4% con maggiori consensi al Sud. Se però si parla di “simpatia”, allora i sondaggi Euromedia inquadrano il 36,9% come grado di empatia per le Sardine, mentre il 31,8% non appoggia le mobilitazioni e non ne approva le posizioni; un italiano su tre ritiene che non abbiano il peso di spostare voti in politica, con il 18,6% convinto che le Sardine possano portare a un calo di consensi per la Lega e per Salvini.

TECNÈ (13 DICEMBRE): LE INTENZIONI DI VOTO

In attesa di nuovi sondaggi politici che possano far cominciare la settimana politica decisiva (Manovra, Ilva e Banca Popolare di Bari), sono interessanti quelli che hanno chiuso la precedente, ovvero le intenzioni di voto Tecné presentate dall’Agenzia Dire. Una Lega che torna nel suo saliscendi costante nei sondaggi di tutta Italia questa volta in versione “up”: 33,5% per Salvini, nettamente davanti al Partito Democratico che cala fino al 18,8% e soprattutto al Movimento 5 Stelle in crisi nera sotto il 16% (15,8% al 13 dicembre scorso). La crisi di Di Maio prosegue e il rilancio con i nuovi “facilitatori” vedrà solo nel lungo periodo se sarà servito per rivoluzionare la base e la gestione del M5s schiacciato tra Centrodestra e Centrosinistra. Chi invece continua in un cammino finora perfetto in questo 2019 è Fratelli d’Italia: Giorgia Meloni prosegue il “magic moment” e anche nei sondaggi politici Tecné raggiunge il 10,3% staccando nettamente Forza Italia ferma ancora al 7,9%.

SONDAGGI TECNÈ (13 DICEMBRE): I PROBLEMI D’ITALIA SONO…

Se il Governo Conte in generale non brilla, chi fa una sorta di “opposizione” interna all’esecutivo giallorosso – ovvero Italia Viva – non viene lo stesso premiato dai consensi elettorali: nei sondaggi politici per Agenzia Dire Matteo Renzi trova un altro brusco stop al percorso già complesso di risalita del suo nuovo partito, fermo al 3,8%. Quasi alle sue spalle si trovano tutti gli altri partiti di centro-sinistra che insidiano – a parte LeU-La Sinistra – lo stesso bacino elettorale ‘moderato’ ricercato da Renzi (e anche da Berlusconi). 2,5% per Fratoianni e Bersani, 2,1% per Calenda-Azione, +Europa all’1,7%, Verdi all’1,4%. Nella seconda domanda posta dai sondaggi Tecné si chiede poi, al netto delle costanti frizioni interne alla maggioranza su praticamente tutti i temi caldi della politica italiana, quali siano i problemi avvertiti come più gravi dallo stesso elettorato italico. Ecco che la disoccupazione e la precarietà raccolgono il 74% delle “scelte”, mentre le tasse alte preoccupano il 64,8% degli intervistati: a seguire tutti gli altri problemi considerati “nodali”, dagli stipendi bassi (49%) alla crisi economica (23%), passando per la sicurezza personale (12,8%) e al degrado ambientale (10,2%). Percentuali più basse per tutti gli altri problemi esposti dagli intervistati: inefficienza sistema sanitario (9,8%), caos nella PA (8,7%), il sistema giudiziario che non funziona (6,8%), l’immigrazione al 5,3% e l’inadeguatezza dei trasporti pubblici (2,6%), chiudendo con la mobilità al 2,1%.



