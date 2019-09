Sondaggi politici, Governo Conte-bis/ Per il 25% Pd-M5s-LeU non arrivano a Natale

Con la crisi di Governo ormai chiusa anche i sondaggi politici si concentrano non tanto sulle possibili nuove elezioni ma sulla tenuta più o meno prevedibile del Governo appena nato: è su questo punto che insistono oggi i sondaggi di Ixè prodotti per Agorà, con la domanda che più esplicita non si può «secondo lei quanto durerà il nuovo governo Conte, sostenuto dal M5s e dal Pd?». Ecco, solo il 15% segue l’invito di Di Maio, ovvero di arrivare fino al termine della legislatura (2023); il 16% è invece convinto che il Conte-bis durerà almeno fino dall’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, ovvero nel 2022. Cifre più alte invece per chi ritiene che il Governo arriverà fino al prossimo anno (il 23%), mentre è ben il 25% degli elettori intervistati nei sondaggi ad essere trancianti, «il Governo giallorosso farà fatica ad arrivare a Natale». La fiducia nel Premier resiste (al 47%) ma la stima sulla tenuta delle due compagini di Governo già in partenza non è molto alta..

YOUTREND/QUORUM: SALVINI VS RIBALTONE, MA CI PERDE LUI

La crisi di Governo si è ufficialmente chiusa e il nuovo Governo Conte-bis si è insediato stamani al Colle, con i sondaggi politici che in questo agosto non si sono mai “riposati”: ebbene, guardando i report di YouTrend-Quorum proprio sulla crisi appena ultimata e sfociata nel Governo Pd-M5s-LeU si può osservare come diversi punti di “discesa” siano imputabili a Matteo Salvini e alla Lega. Alla domanda in merito alla dichiarazione dell’ex Ministro dell’Interno «Pd e M5s erano già d’accordo per un ribaltone prima del Governo giallorosso», solo il 287% sembra dare ragione al delusissimo Salvini. Il 71,3% invece risponde negativamente, dando così l’impressione che sia più un errore del leghista che non un accordo preventivato tra dem e 5Stelle ad aver portato questo nuovo esecutivo pronto alla fiducia in Parlamento la prossima settimana. Per le intenzioni di voto, gli elettori Pd ritengono al 92% assolutamente inventato l’accordo sul ribaltone, mentre sono l’84% per gli elettori M5s: di contro, l’elettorato di Salvini sta col suo Capitano al 70,4%.

NOTO (4 SETTEMBRE): 46% BOCCIA IL GOVERNO CONTE-BIS

Al Quirinale nasce questa mattina il Governo Conte-bis ma nei sondaggi politici – stilati da Noto per QN proprio in vista di questa chiusura della crisi aperta l’8 agosto – l’alleanza giallorossa non brilla nei consensi: il 46% boccia sonoramente il nuovo Governo formato da Pd, LeU e Movimento 5 Stelle mentre è il 32% a credere nel nuovo programma, giunto subito dopo quello “gialloverde” chiuso anticipatamente dallo strappo di Matteo Salvini. I sondaggi politici cambiano però laddove sono gli elettori delle forze che lo compongono ad esprimere il giudizio in merito: sempre Noto osserva come il 75% di chi vota Pd sostiene il Governo Conte-bis mentre è il 61% del M5s a giudicare positivamente l’esecutivo che in questa mattina sta giurando al Quirinale. Allo stesso tempo, i sondaggi mostrano come negli elettori a preferire la stabilità piuttosto che le Elezioni sono il 46%, contro il 41% che avrebbe seguito l’indirizzo di Salvini e del Centrodestra.

SONDAGGI NOTO (4 SETTEMBRE): LE INTENZIONI DI VOTO

Scendendo poi alle intenzioni di voto, i sondaggi politici di Noto mostrano come nonostante la formazione del nuovo Governo è ancora la Lega di Salvini a condurre la “truppa” dei partiti calando nei consensi ma rimanendo comunque al 35% delle preferenze. Secondo il 58% degli elettori intervistati il leader leghista ha fatto male a rompere l’accordo con i M5s ma al momento resta comunque il primo movimento in tutta Italia: non si può dire lo stesso per il Partito Democratico che scende al 23%, mentre il M5s balza in avanti e raggiunge “quota 20%”. Secondo il direttore della casa di sondaggi, Antonio Noto, nel commento al QN «Se gli italiani tifano per un nuovo governo è anche vero che, in termini di consenso, questo esecutivo è appoggiato da una minoranza. Il Pd più il M5s, infatti, arriverebbe al 43% dei consensi, mentre la somma del centrodestra tocca il 48,5%».



