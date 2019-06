Sondaggi politici/ Lega al 35,5%, M5s non cresce più: “evitare procedura Ue”

Le intenzioni di voto contenute negli ultimi sondaggi politici espressi da Tecnè lo scorso 25 giugno mostrano di fatto che dalle Europee ad oggi non molto sembra variato se non la “doppia velocità” dei due partiti di Governo: la Lega di Matteo Salvini sale fino al 35,5% guadagnando un altro punto percentuale sulla già sorprendente prova elettorale delle Europee. Chi invece non si muove più è il Movimento 5 Stelle, dato dai sondaggi ancora fermo al 17% con la crisi interna fra Di Battista e Di Maio che infiamma ancora i pentastellati: se si andasse a Elezioni anticipate, il Partito Democratico risulterebbe ad oggi la seconda forza del Paese con il 23,4% dei consensi su base nazionale. Diversa invece la situazione del Centrodestra: con la Lega al top, soffre e non poco Forza Italia ormai confinata ad un ruolo secondario e con la crisi della leadership di Berlusconi: il 9,1% è in lieve aumento rispetto alle Europee ma rischia forte contro la crescita costante di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, ad oggi al 6,6%.

SONDAGGI TECNÈ (25 GIUGNO): LA PROCEDURA D’INFRAZIONE

Le forze di Governo restano comunque ben sopra il 50% e ottengono ancora dagli italiani elettori intervistati una fiducia tutto sommato intatta nonostante le problematiche e il forte rischio sull’economia dei prossimi mesi: i sondaggi politici di Tecnè hanno infatti tentato di approfondire proprio il tema della manovra e della probabile procedura d’infrazione per debito eccessivo che l’Unione Europea sarebbe pronta a comminare al Governo italiano se non verrà trovata una “quadra” sui conti pubblici nella prossima Legge di Bilancio. Ebbene, alla domanda «la procedura d’infrazione per deficit eccessivo va evitatata anche rinunciando ad alcuni provvedimenti?» il 59% sarebbe disposto a tagliare anche provvedimenti importanti (Flat Tax, Reddito di Cittadinanza, Quota 100 e quant’altro) piuttosto che beccarsi una maxi sanzione Ue che potrebbe bloccare l’economia italiana per mesi, forse anni. Il 25% invece non ha timore nella procedura e preferisce che il Governo Lega-M5s non rinunci a nulla e punti dritto a risolvere il Contratto in tutti i suoi punti.

