Sondaggi politici/ Lega al 37,8% dopo Russiagate: Bibbiano, 69% con Salvini

Una mezza crisi di Governo – congelata ma sempre presente come visto nello scontro Conte-Salvini dopo il Russiagate in Senato – e una Tav che decolla dopo il dietrofront del Premier offrono diversi spunti ai sondaggi politici stilati il 23 luglio scorso da Swg: intenzioni di voto che danno se possibile un messaggio in più a tutti gli avversari di Salvini. Con la Lega al 37,8% la tattica dell’attacco frontale contro il Carroccio al momento non paga in termini di consensi: cresce solo Salvini mentre gli altri restano al palo. Nei sondaggi si può vedere infatti il 21,5% del Pd e quel 18,5% di Di Maio che sì cresce rispetto alle Elezioni Europee ma di troppo poco per poter impensierire il consenso sulla Lega. Resta aperta la lotta come seconda forza nella coalizione di Centrodestra tra Forza Italia e Fratelli d’Italia: Berlusconi non va oltre il 6,6% mentre la Meloni può dirsi soddisfatta del 6,3% ormai stabile dopo il voto di fine maggio. Per gli altri partiti, +Europa-Italia in Comune al 2,8%, Verdi al 2,5%, Sinistra al 2% e ben il 36% degli elettori che ad oggi non si vuole esprimere/si asterrebbe dall’eventuale voto anticipato.

SONDAGGI TERMOMETRO (19 LUGLIO): IL CASO BIBBIANO

Non solo Russiagate o crisi di Governo si stagliano sulla discussione politica di questi ultimi giorni: i sondaggi politici di Termometro ad esempio vanno a saggiare il giudizio degli intervistati elettori su un caso spinoso che rappresenta ben più di una discussione politica ma che viene accusato di essere utilizzato come mera strumentalizzazione da parte dei partiti. Stiamo parlando ovviamente di Bibbiano, di quegli affidi illeciti di bimbi strappati alle famiglie da dinamiche ben poco “legali” in quel della Val D’Enza in Emilia: Lega-M5s vs Pd, con Di Maio che ha addirittura definito i dem come “il partito di Bibbiano”. Dopo la visita di Salvini nel piccolo comune in provincia di Reggio Emilia, la polemica politica è salita ulteriormente: i sondaggi di Termometro però qualche giorno fa aveva rivolto questa semplice domanda «E’ stato dato abbastanza risalto alla vicenda dei bambini tolti in modo illecito alle famiglie a Bibbiano?», sulla scia delle accuse che Salvini e Di Maio hanno rivolto contro i dirigenti del Pd. Ebbene, il 24,9% sta con i dem mentre il 69% pensa che la Lega abbia ragione nell’accusare il Partito di maggioranza in Emilia di “nascondere” il caso Bibbiano; solo gli elettori Pd si dicono per nulla d’accordo con questa lettura data da Salvini e dal gruppo M5s in Parlamento (71,7% convinti che di Bibbiano si è parlato e forse anche troppo).

