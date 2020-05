Sondaggi politici/ Lega ancora ko, Pd 20%, super Meloni 15% (+1,1%): male Renzi 3%

Pubblicità

Questa vota sono veri i sondaggi politici di Swg, non come quelli fake circolati nelle ultime giornate e che davano la Lega di Salvini addirittura sotto i 4 punti rispetto all’ultima rilevazione: quello che però si può osservare nei nuovi dati pubblicati ieri sera dal Tg La7 è che comunque per il Carroccio l’intera emergenza coronavirus non ha fatto bene dal punto di vista dei consensi. Il “tocco magico” di Salvini sembra perduto, con il -0,9% rispetto alla scorsa settimana: resta la Lega comunque il primo partito nel Paese, al 27,3%, e non è poco visto che i secondi in classifica sono il Pd di Zingaretti e Franceschini distanti ancora moltissimo dal Carroccio. Dem al 20,2%, in perdita dello 0,1% in 7 giorni, mentre crescono di nuovo molto i grillini al 16,2%: un +0,8% in una settimana che evita così al M5s di essere raggiunto dalla vera protagonista in positivo dei sondaggi politici Swg, Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia balza al 14,9% con un poderoso +1,1% in pochi giorni, segno del recupero di consensi persi dalla Lega e maggiore fiducia da parte degli italiani: torna invece a perdere Forza Italia, la terza “gamba” del Centrodestra con il 5,3% odierno (-0,8%).

SONDAGGI SWG (4 MAGGIO): LA GESTIONE DEL CORONAVIRUS

Si concludono poi gli altri partiti di Centrosinistra i sondaggi politici stilati da Swg per Tg La7: Sinistra Italiana-Mdp-LeU non vanno oltre il 3,3%, comunque meglio del trend negativo di Italia Viva di Renzi: nella settimana dello scontro in Parlamento tra l’ex Premier e l’attuale, Giuseppe Conte, il Governo non ne guadagna ma soprattutto Renzi cala di nuovo al 3% (-0,4%). Chiudono le intenzioni di voto infine Azione Calenda al 2,5% (+0,2%), +Europa all’1,9 (-0,2%), Cambiamo Toti all’1% e tutte le altre liste insieme che non superano il 2,6%.

Secondo spunto interessante dei sondaggi Swg di lunedì sera è certamente l’indagine circa la gestione del coronavirus secondo gli elettori italiani in merito alle scelte dei vari Governi europei ed internazionali: con un voto a 1 a 10 gli elettori dovevano indicare come secondo loro è stata gestita l’intera pandemia Covid-19, ebbene i risultati sono sorprendenti. La Corea del Sud viene vista come la “migliore” con 7,1 di voto complessivo, seguita subito dietro dalla gestione dell’Italia (6,6), al terzo posto la Cina con 6,5: via via tutti gli altri, Germania 6,3, Francia 5,6, Svezia 5,6, Spagna 5,3, Regno Unito 4,4, Stati Uniti 4,1.

In Italia pensiamo di aver gestito l’emergenza #coronavirus meglio della Germania. Preoccupante. pic.twitter.com/8vY128Hu43 — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) May 5, 2020





