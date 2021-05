SONDAGGI POLITICI/ Lega cresce, FdI-Pd al 19,5%, Conte-M5s in calo al 16,5%

Il Pd ha un sussulto dalla propria base dopo le “battaglie” su Ius Soli e tassa di successione-patrimoniale recuperando in una settimane il disavanzo pagato da Fratelli d’Italia negli ultimi sondaggi politici di Swg per Tg La7: negli ultimi dati pubblicati ieri sera da Enrico Mentana nel tg delle ore 20 si scorge il partito di Letta e quello di Giorgia Meloni appaiati al 19,5% (per FdI dato stabile rispetto a 7 giorni fa).

La Lega di Matteo Salvini resta il primo partito e torna a guadagnare sui suoi avversari diretti: al 21,3% il Carroccio ha visto salire dello 0,3% il consenso rispetto 7 giorni fa. Le intenzioni di voto prodotte da Swg consegnano invece un altro dato negativo al Movimento 5 Stelle del leader in pectore Giuseppe Conte: 16,5% per i grillini, un -0,3% rispetto a una sola settimana fa. Chiudono i sondaggi politici su scala nazionale con Forza Italia al 6,9%, Azione Calenda al 3,3%, Sinistra Italiana al 2,7%, Più Europa-Bonino al 2%, Mdp-Articolo 1 al 1,9%, Italia Viva Renzi al 1,8% come i Verdi.

SONDAGGI POLITICI, LE SFIDE DEL GOVERNO DRAGHI

Riprendendo il ‘malloppo’ di sondaggi politici stilati da Quorum-YouTrend per Sky Tg24 sui primi 100 giorni del Governo Draghi, si è tentato di capire quali siano le aspettative e le attese degli elettori in merito al futuro prossimo del nostro Paese a livello politico. Per il 47,8% degli elettori il Premier Draghi dovrà impegnarsi maggiormente sul sostegno alle imprese e al mondo del lavoro, mentre il 45,7% punta sul mondo sanità come priorità assoluta dopo la pandemia (possibili risposte multipli nel sondaggio Quorum, ndr). Il 45,4% punta invece sulla lotta alla povertà e alla disoccupazione, con il 33,4% invece interessato ad un primario taglio delle tasse: il 33,3% vorrebbe dal Governo una riapertura completa delle attività commerciali mentre il 19,7% punta sulla costruzione di nuove infrastrutture e grandi opere “green” . Più bassi i dati sulle altre esigenze degli elettori: il 16,5% spinge per riapertura scuole e università, il 17,4% per la lotta/risoluzione all’immigrazione clandestina.

