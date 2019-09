Sondaggi politici/ Lega crolla al 31%, M5s risale sopra il 20% per l’effetto Conte

In una lunga intervista al Sussidiario.net il presidente dei sondaggi politici di Tecnè Carlo Buttaroni ci ha spiegato nel dettaglio come si è chiusa, a livello di consenso e conseguenze elettorali, la lunga crisi politica iniziata l’8 agosto scorso con la spina “staccata” dall’ormai ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Nelle intenzioni di voto la Lega è crollata di ben 7 punti percentuali, passando da un quasi 40% (38% nei primi giorni di agosto) all’attuale 31%, con il vantaggio che resta sui rivali ma che si è sensibilmente ridotto in poche settimane. Secondo i sondaggi Tecnè mostrati al nostro quotidiano, nella nascita del Governo Conte-bis c’è molto malcontento ancora ma nello stesso tempo non è stata compresa a fondo la scelta di Salvini di aprire una crisi di Governo con in più un Pd rientrato al potere “dalla porta di servizio”, come attacca continuamente il leader leghista. «La narrazione di Salvini ha capito questo cambiamento: è semplificata, ancorata al quotidiano. Ma in questa fase non si è capito bene cosa volesse fare, quale fosse l’obbiettivo, soprattutto quando ha lanciato l’idea di un nuovo governo coi 5 Stelle. Ora che Salvini è all’opposizione dovrà puntare su obiettivi diversi, anche perché il governo fisiologicamente ha più attenzione da parte dell’opinione pubblica», spiega Buttaroni.

SONDAGI TECNÈ (4 SETTEMBRE): PD, M5S E L’EFFETTO CONTE

Nei termini dei sondaggi politici a livello numerico, per Tecné oltre alla Lega al 31% troviamo il Pd “fermo” al 24,5% delle Europee mentre il balzo importante lo compie il Movimento 5 Stelle al 21,5% guadagnano ben 5 punti rispetto all’inizio di agosto. Abbiamo chiesto a Buttaroni se tale “balzo” sia determinato da una sorta di “effetto Conte” più che Di Maio e il presidente di Tecné ha spiegato così «Conte ora si gioca il futuro politico che improvvisamente gli è stato costruito intorno. È passato da un ruolo di equilibrio tra due vicepremier a essere l’uomo al centro del governo. Non è più super partes: ha un grande peso politico, e i leader dei partiti di coalizione ne escono ridimensionati». Spostandosi verso il Centrodestra, la restante parte dei sondaggi mostra una Forza Italia al 7,8% e un Fratelli di Italia di poco sotto, al 7% comunque chiamate a “ricucire” con la Lega una coalizione che possa opporsi al Governo Pd-M5-LeU nato ufficialmente ieri al Colle con il giuramento dei 21 Ministri del Conte-bis.

