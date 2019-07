Sondaggi politici/ Lega ‘doppia’ M5s al 36%: Centrodestra, Salvini sempre più leader

Sondaggi politici d’estate, è sempre stato un “giochino” piuttosto interessante della politica per capire un po’ dove andavano diretti i consensi di un intenso anno passato: quest’anno però, mai come prima, potrebbero essere utili a capire quale direzione da qui a poche settimane potrebbero prendere eventuali Elezioni anticipate, con Lega e M5s che al Governo non fanno che rendere evidenti le proprie divergenze e fratture. I sondaggi politici stilati da Demopolis lo scorso 27 luglio mostrano come il Carroccio e Matteo Salvini siano ancora oggi i più in vista nonostante le problematiche legate alla possibile crisi di Governo, al Russiagate e al nodo immigrazione: dietro insegue, ma molto lontano, il Partito Democratico al 22,5%. Doppiato letteralmente il Movimento 5 Stelle di un Di Maio sempre più in crisi di leadership interna, fermo al 18% e attaccato per la Tav e i disagi della gestione Raggi a Roma. Per gli altri partiti, le intenzioni di voto mostrano un Fratelli d’Italia al 6,8% appena davanti ad una Forza Italia in totale crisi politica; tutti gli altri partiti, di sinistra e centro, sono sotto il 3% mentre gli indecisi di questa tornata di sondaggi restano sotto il 18%.

SONDAGGI SWG (23 LUGLIO): LEADER CENTRODESTRA, SILVIO PEGGIO DI TOTI

Dalle intenzioni di voto al consenso personale dei leader, il passo politico è sempre più “breve” e sempre di più il giudizio degli elettori sui capi politici si riflettono poi esattamente nelle scelte alle urne per i singoli partiti. In questo senso ci tornano utili i sondaggi politici prodotti da Swg in particolare per l’area del Centrodestra: in un’epoca politica di fatto “dominata” dal leader della Lega, come stanno messi all’interno della strada coalizione che regna nella maggioranza delle Regioni i singoli leader dei vari partiti? Lega, ovviamente, ma soprattutto Fratelli d’Italia molto più credibile e valorizzata rispetto ad una Forza Italia in caduta libera. È Matteo Salvini il dominus per ora incontrastato non solo del Paese ma anche del campo del Centrodestra: stimato come leader dal 43% degli elettori intervistati, mentre è Giorgia Meloni con il 32% ad occupare la seconda posizione. Tra i leader nel campo dei “moderati” è Giovanni Toti al 22% (in rampa di lancio con un nuovo movimento nei prossimi giorni, ndr), davanti al suo ex Presidente Silvio Berlusconi, appiedato al 15% alla stessa stregua di Mara Carfagna.

