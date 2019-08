SONDAGGI POLITICI/ Lega giù di mezzo punto, ma il Pd non ne approfitta. Berlusconi…

Sondaggi politici in pausa estiva? Per la maggior parte è proprio così, ma per fortuna degli appassionati è stato Coffee Break, il programma di La7, ad interrompere il digiuno dai dati con una nuova rilevazione targata Termometro Politico. Rispetto ai giorni scorsi è cambiato poco nel gradimento degli italiani: in testa c’è sempre la Lega di Matteo Salvini, primo partito con il 37,5% ma in calo di quasi mezzo punto (-0,4%). Secondo posto per il Partito Democratico: il Pd è al 22,6%, a sua volta in leggero calo, forse a causa delle tensioni che non mancano di caratterizzare i tentativi di dialogo tra maggioranza e minoranza interna. Il MoVimento 5 stelle con il 17% si conferma – decimale più, decimale meno – sui livelli delle Elezioni Europee (dunque non in ottimo stato di salute). Nel centrodestra Berlusconi sembra scontare le fibrillazioni che hanno portato alla fuoriuscita di Toti con Forza Italia al 6,2% e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni in leggero allungo al 6,9%.

SONDAGGI POLITICI

Quelle sulle percentuali dei partiti non sono state le uniche informazioni fornite dai sondaggi politici di Coffee Break nella giornata di ieri, lunedì 5 agosto. Una delle domande formulate agli intervistati riguardava la “salute” dell’esecutivo gialloverde. La domanda è stata la seguente:”Il governo deve proseguire nonostante le tensioni tra Lega e M5S?”. Il 19,4% si è detto convinto che “si, indipendentemente dalle divergenze, stanno lavorando bene”. Meno tenero il 20%, secondo cui sì, devono proseguire ma trovando il modo di andare d’accordo. Il 29,8% è invece sicuro che, tensioni tra le due anime del governo a parte, il governo stia comunque lavorando male e per questo debba andare a casa. Il 27,3% pensa invece che le divisioni siano tali e tante da suggerire la crisi dell’esecutivo. Non ha un’opinione al riguardo il 3,5% degli intervistati.

