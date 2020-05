SONDAGGI POLITICI/ Lega giù, Pd boom sopra il 20%: Meloni al 14% e Renzi…

Pubblicità

La consueta rubrica dedicata ai sondaggi politici non può fare a meno di partire in questo martedì 19 maggio 2020 dagli ultimi dati pubblicati da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana del lunedì sera. Stando a questa rilevazione, se si votasse oggi sarebbe sempre la Lega il primo partito italiano, ma lo schieramento di Matteo Salvini continua a registrare forti perdite settimanali, come dimostra il -0,8% che porta il Carroccio al 27%. Ad approfittarne è il Pd, che negli ultimi 7 giorni fa segnare un corposo incremento pari all’1,1%, issandosi dal 19,5% al 20,6%. Chi non sembra beneficiare del giudizio positivo nei confronti del governo Conte, a differenza delle scorse settimane, è il MoVimento 5 Stelle: i grillini perdono infatti lo 0,7% e si assestano al 16% dimezzando i consensi che nel marzo 2018 li portarono ad essere partito di maggioranza relativa in Parlamento.

SONDAGGI POLITICI: MELONI -0,6%, RENZI GUADAGNA LO 0,3%

Ma come vanno i sondaggi politici degli altri partiti? Il centrodestra, come dimostrato dalla flessione della Lega di Matteo Salvini, sembra essere in sofferenza rispetto al recente passato. Anche Fratelli d’Italia pare aver arrestato la propria crescita: il partito di Giorgia Meloni perde infatti lo 0,6% in una settimana e viene respinta al 14%. Più contenuto il calo di Forza Italia: il movimento fondato da Silvio Berlusconi ad oggi viene quotato al 5,7% (-0,3% rispetto ad una settimana fa). Significativo l’incremento registrato da Sinistra Italiana/Mdp/Art.1, passato dal 3,1% al 3,7% (+0,6% negli ultimi 7 giorni). Timidi segnali di risveglio anche da parte di Italia Viva di Matteo Renzi, salito al 3% e in aumento dello 0,3% rispetto all’ultima rilevazione. Guadagna un decimale anche Azione di Carlo Calenda al 2,6%, mentre +Europa si porta al 2,2% (+0,2%). Male i Verdi all’1,5% (-0,3%), stabile Cambiamo di Giovanni Toti all’1,1%.



