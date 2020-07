Sondaggi politici/ Lega in calo al 22,7%, Pd a un passo. FdI a -2,2% dal M5s

I sondaggi politici di Ixè fanno scattare il campanello d’allarme in casa Lega. Le rilevazioni del celebre istituto segnalano un nuovo calo del partito di Matteo Salvini, oggi al 22,7% (-1%), con il Partito Democratico sempre più vicino: i dem di Nicola Zingaretti sono quotati al 21,9% (+0,1%). Arrivano delle buone notizie per il Movimento 5 Stelle: i grillini passano dal 15,8 al 16,7%, aumento le distanze con Fratelli d’Italia. Nonostante ciò, il partito di Giorgia Meloni continua a crescere e si attesta al 14,5% (+0,6%).

Forza Italia resta stabile al 7,9%, percentuale più alta da maggio a questa parte, mentre La Sinistra conferma l’ottimo trend delle ultime settimane: 3,6%, +0,2% rispetto a sette giorni fa e +1,6% rispetto al 16 giugno scorso. +Europa è al 2,5 (-0,1%) e anche Italia Viva è in calo: il partito di Renzi è al 2,2%, -0,1% rispetto alla precedente rilevazione. Stessa percentuale per Azione di Carlo Calenda (+0,1%), mentre Europa Verde è all’1,5% (-0,1%).

SONDAGGI POLITICI: 60% PER IL RIENTRO A SCUOLA

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici e accendiamo i riflettori sulle rilevazioni di voto Euromedia sul dossier scuola ma non solo. Per sei italiani su dieci, esattamente il 60%, le scuole sono ormai pronte a riaprire le loro porte agli studenti a settembre. Basta con la didattica a distanza, dunque, la situazione epidemiologica attuale consente il rientro in classe di migliaia di giovani studenti.

Il 61,9% ha affermato di essere tornato ad una quotidianità come quella vissuta in epoca pre-coronavirus, mentre il 38,1% ha risposto di no. Come spiegato dai sondaggi politici di Euromedia, il 22,9% di questi ha messo nel mirino le cause sanitarie, mentre il 15,2% ha denunciato una riduzione delle entrate economiche.

