Sondaggi politici/ Lega in calo al 23%, FdI +0,6%. Calenda supera Renzi

Come ogni martedì è tempo di andare a scoprire i sondaggi politici di SWG per Tg La7. E non mancano le novità degne di nota, anche se la vetta della classifica non cambia: la Lega resta primo partito d’Italia con il 23%, ma Matteo Salvini deve fare i conti con un -0,3% nel giro di sette giorni. In calo anche il Partito Democratico: i dem perdono lo 0,5% e si attestano al 19,9%. Continua la crescita esponenziale di Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni passa dal 16,1% al 16,7%. Bene anche il Movimento 5 Stelle: +0,4% rispetto a sette giorni fa, grillini quotati al 15,3%. Passettino in avanti per Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi guadagnano lo 0,2% e si portano al 6,2%. Passiamo adesso ai partiti minori di Centrosinistra, dove ci sono aggiornamenti interessanti: Sinistra italiana/Mdp Art. 1 scende dal 3,8% al 3,6%. Carlo Calenda supera Matteo Renzi: Azione è al 3,4% (+0,3%), mentre Italia Viva è al 3,2% (-0,3%). Infine troviamo +Europa al 2,4% (-0,2%), Verdi all’1,8% (-0,2%) e Cambiamo! all’1,3% (+0,2%).

SONDAGGI POLITICI: DATI SU GOVERNO E LEADER

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto, passiamo ai sondaggi politici legati al Governo e al gradimento dei leader. A differenza di altri istituti, Ipsos segnala percentuali elevate per l’esecutivo e per il premier Giuseppe Conte: in base ai dati dell’istituto, il giurista vanta il 60% di gradimento, mentre il Conte-bis è al 57%. Una percentuale che consente al presidente del Consiglio di restare come leader più amato del Paese, seguito dal ministro della Salute Roberto Speranza (38%) e dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (35%). Matteo Salvini non va oltre il 30%, dietro il segretario federale della Lega troviamo il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti e il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, entrambi al 28%.



