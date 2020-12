Sondaggi politici/ Lega in calo al 23,7%, Pd recupera terreno. FdI a +1,4% sul M5s

Diminuisce il gap tra Salvini e Zingaretti secondo la Supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi. In base alle rilevazioni degli esperti, la Lega perde lo 0,3% rispetto a due settimane fa e si attesta al 23,7%. Buone notizie invece per il Partito Democratico, che passa dal 20,4% al 20,6%. Prosegue la crescita di Fratelli d’Italia: +0,1% rispetto alla precedente rilevazione, il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta al 16,2%.

Aumenta il divario tra FdI e Movimento 5 Stelle: i grillini perdono un altro 0,2% e scendono al 14,8%. Forza Italia scende dal 7,3% al 7%, mentre non ci sono novità degne di nota per quanto riguarda i partiti minori di Centrosinistra: l’unico a guadagnare consensi è La Sinistra, quotata al 3,3% (-0,2%). Stabili Azione al 3,2%, Italia Viva al 3,2%, +Europa al 2% ed i Verdi all’1,6%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULL’EMERGENZA CORONAVIRUS

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Euromedia Research per Porta a porta che hanno acceso i riflettori sul giudizio degli italiani a proposito dell’attuale emergenza coronavirus. Fari puntati sulle feste natalizie: per il 65,9% degli intervistati è meglio un lockdown nazionale natalizio con meno restrizioni a gennaio, mentre per il 26,5% è meglio puntare su meno restrizioni nelle vacanze per sostenere l’economia nazionale. Il restante 7,6% ha preferito non rispondere al quesito.

Passiamo adesso ai sondaggi politici sul vaccino anti-Covid: un italiano su due si vaccinerà, precisamente il 50,4%, percentuale in crescita dello 0,6% rispetto a un mese fa. Il 23,2% (-2,6%) non ha intenzione di vaccinarsi. Aumenta il dato degli indecisi, passando dal 24,4% al 26,4%. Maggiore divisione sulla proposta di rendere obbligatorio a tutti i cittadini il vaccino contro il Covid: il 42,2% è per il sì, mentre il 46% è per il no. Il restante 11,8% è ancora indeciso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA