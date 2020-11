Sondaggi politici/ Lega in calo al 24%, Pd si porta al 20,9%. Testa a testa M5s-FdI

Iniziamo la nuova settimana con i sondaggi politici aggiornati grazie ai dati di Quorum per Mezz’ora in più. Le rilevazioni dell’istituto ci riportano interessanti novità sulle intenzioni di voto degli italiani: la Lega di Matteo Salvini continua a perdere consensi, passando dal 24,5% al 24% nel giro di una settimana. Sorride invece il Partito Democratico, che guadagna lo 0,1% e si porta al 20,9%. Bene anche Fratelli d’Italia, quotato al 16,1% (+0,2%). Continua il testa a testa tra FdI e Movimento 5 Stelle: dopo un periodo discendente, i grillini guadagnano lo 0,3% e sono quotati al 16%. Bene anche Forza Italia, che vanta un +0,3% ed è dato al 6,4%. Qualche cambiamento nelle gerarchie tra i partiti minori di Centrosinistra: Sinistra Italiana perde lo 0,5% in una settimana e passa al 3,3%. Bene Italia Viva, dal 2,9% al 3%. Renzi sorpassa dunque Azione di Calenda, che scende dello 0,3% e si attesta al 2,8%. Infine, +Europa al 2,2% (+0,3%).

SONDAGGI POLITICI: IL COMMENTO DI ALESSANDRA GHISLERI

Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, ha fatto il punto della situazione sui sondaggi politici ai microfoni di Libero e c’è da registrare un drastico calo di consensi per il premier Giuseppe Conte. Come evidenziato dall’esperta, il giurista è sceso dal 50% di aprile al 40% di oggi, trend che cala costantemente anche per gli altri sondaggisti. C’è da evidenziare che il trend cambia in continuazione, considerando però che le aspettative sono determinanti: «Se le carichi, non le rendi reali, se fai promesse che non riesci a mantenere ottieni effetti devastanti. Le mancate risposte, il non essere messi al corrente produce prima dissenso e poi rabbia cieca». Tra le possibili soluzioni, ha aggiunto Alessandra Ghisleri, una comunicazione più asciutta priva di elementi roboanti: «Se tutto appare confuso, le persone pensano ad un complotto che poi non c’è ed è solo negligenza».



