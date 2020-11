Sondaggi politici/ Lega in calo al 24,8%, Pd al 20,1%. Leader: Meloni supera Conte

Forze di Governo in difficoltà, bene nel complesso il Centrodestra: questa un’estrema sintesi dei sondaggi politici stilati da EMG Acqua per Agorà. Primo partito d’Italia si conferma la Lega, anche se deve fare i conti con un calo: il Carroccio di Matteo Salvini perde lo 0,2% in una settimana e si attesta al 24,8%. Perde terreno anche il Partito Democratico, che in una settimana passa dal 20,1% al 20%. Prosegue la crescita di Fratelli d’Italia, che stacca il Movimento 5 Stelle: il partito guidato da Giorgia Meloni è quotato al 16,3% (+0,2%), mentre i grillini passano al 14,3% (-0,2%). Passettino in avanti per Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi guadagnano lo 0,1% e si portano al 6,8%. Non arrivano delle buone notizie per Italia Viva: il soggetto politico guidato da Matteo Renzi è al 4,3%, -0,1% rispetto a sette giorni fa. Non un buon risultato per i partiti di Governo, che devono anche fare i conti con un ribasso nel gradimento nei confronti dell’esecutivo: il 37% (-1%) degli italiani ha molta/abbastanza fiducia, mentre il 57% poca/per nulla.

SONDAGGI POLITICI, GRADIMENTO LEADER: MELONI SUPERA CONTE

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici di EMG Acqua per Agorà andando ad analizzare il gradimento nei confronti dei leader. E troviamo subito una sorpresa in testa alla classifica: Giorgia Meloni ha superato Giuseppe Conte. La leader di Fratelli d’Italia è al 39% (+1%), mentre il premier è al 38% (-1%). Stabile Matteo Salvini al 34%, mentre crescono del 2% sia Luca Zaia che Stefano Bonaccini, rispettivamente al 32% e al 27%. Non ci sono variazioni per Nicola Zingaretti, al 26% esattamente come una settimana fa. Tre leader di partito al 21%: parliamo di Carlo Calenda, Giovanni Toti e Silvio Berlusconi. Perde consensi Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, passando dal 20% al 19%, mentre Matteo Renzi è quotato al 14% (-1%). In fondo alla classifica c’è il reggente dei grillini Vito Crimi, fermo al 9%.



© RIPRODUZIONE RISERVATA