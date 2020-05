Sondaggi politici/ Lega in calo al 26,6%, FdI insidia il M5s

Pubblicità

Lega e Pd in calo, Fratelli d’Italia sempre più su: questa un’estrema sintesi dei sondaggi politici forniti dalla Supermedia Youtrend per Agi. Il Carroccio di Matteo Salvini resta primo partito ma perde lo 0,6% rispetto a due settimane fa, attestandosi al 26,6%. In seconda posizione troviamo i dem di Nicola Zingaretti, staccati di oltre cinque punti percentuali (21%, -0,2%). Torna parzialmente a sorridere il Movimento 5 Stelle, che guadagna lo 0,2% e si porta al 16%.

Continua l’ascesa di Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna lo 0,7% rispetto a 14 giorni fa e si porta al 14,2%. A dividere grillini e FdI solo l’1,8%. Nuovamente in calo sia Forza Italia, sia Italia Viva: il partito di Silvio Berlusconi è al 6,7% (-0,4%), mentre il movimento fondato da Matteo Renzi scende al 3,2% (-0,1%). Poi troviamo La Sinistra al 2,8% (=), Azione al 2% (+0,3%), Verdi all’1,8% (-0,1%), +Europa 1,7% (=).

SONDAGGI POLITICI, FASE 2: GOVERNO KO

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto, passiamo al gradimento dei leader grazie alle rilevazioni di Index Research per Piazzapulita. Il premier Giuseppe Conte si attesta al 41%, +1% rispetto a sette giorni fa, mentre Giorgia Meloni stacca Matteo Salvini: la leader di FdI è quotata al 34%, mentre il segretario federale della Lega si ferma al 29%. Nicola Zingaretti in ripresa al 24% (+1%), così come Carlo Calenda, che vanta un 18% di gradimento (+1). Stabile Silvio Berlusconi al 16%, mentre Luigi Di Maio guadagna l’1% e passa al 15%. Infine, stabile Matteo Renzi all’11%.

L’istituto di sondaggi ha poi chiesto agli italiani un commento sulla fase 2 e sulla gestione dell’emergenza coronavirus da parte del Governo. Come giudicano gli italiani le contromisure adottate dall’esecutivo da Giuseppe Conte? C’è sicuramente un campanello d’allarme per la maggioranza giallorossa: il 52,5%, più di un italiano su due, giudica l’azione del Governo negativamente. Giudizio positivo invece dal 39,4%, mentre il restante 8,1% ha preferito non rispondere.



