Sondaggi politici/ Lega ko, Pd 20,6%, FdI tallona M5s: coronavirus, Conte al 61%

Negli ultimi sondaggi politici pubblicati da Ipsos per il Corriere della Sera è inevitabile che ancora una volta il tema dominante sia il coronavirus e le sue specifiche conseguenze sul mondo politico: la Lega ancora una volta non riesce a tenere il passo e perde altro terreno seppur rimanendo saldamento il primo partito d’Italia con più di 10 punti percentuali sul secondo (i dem di Zingaretti). I sondaggi di questi ultimi giorni vedono Salvini calare di 0,5% dall’ultima rilevazione del 27 febbraio e scendere al 31,1% mentre il Pd guadagna un punto secco rispetto ad un mese fa e si porta al 20,6%: al terzo posto delle intenzioni di voto in piena emergenza Covid-19 si trova ancora il Movimento 5 Stelle al 15,3%, in ottima ripresa dell’1,3% ma comunque tallonati ancora da Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia stabili al 13,3% su base nazionale.

Lenta risalita anche per Forza Italia che conclude i sondaggi del 26 marzo al 6,8%, guadagnando qualche voto perso dalla Lega e dai partiti di Governo. Già, l’esecutivo giallorosso vede altre due compagini in opposto stato d’animo: LeU-Sinistra di Speranza sale fino al 2,1% mentre Italia Viva di Matteo Renzi continua la crisi e non va oltre il 3,5%, insidiato anche da Verdi al 2% e più lontano da +Europa all’1%.

SONDAGGI IPSOS (26 MARZO): CORONAVIRUS, LA FIDUCIA IN CONTE

Resta alta ancora l’astensione (sebbene in flessione al 38,9%), i sondaggi politici di Ispos vedono poi un altro capitolo molto importante da registrare in questo periodo di completa emergenza coronavirus: il Governo e il suo Presidente del Consiglio, a livello di fiducia, hanno perso terreno nel mese terribile di marzo? Dai dati registrati si direbbe tutto il contrario, con l’esecutivo Pd-M5s-LeU-Italia Viva che invece dal 42% del 20 febbraio sale di fiducia al 50% il 12 marzo e addirittura il 56% il 26 marzo 2020.

Fa ancora meglio il Premier Giuseppe Conte: tra decreti, Dpcm e conferenze stampa in solitaria, la sua figura aumenta di fiducia nell’elettorato italiano. Era al 48% a fine febbraio, passato al 53% a metà marzo e ora addirittura scalinando quota 61% nella fiducia personale dopo tre settimane dall’inizio di quarantena ed emergenza piena. Tra gli altri leader, fa bene soltanto Giorgia Meloni al 41%, seguita da Matteo Salvini al 39%: il Ministro Speranza aumenta considerevolmente i suoi “fan” al 33%, Franceschini al 32%, Zingaretti al 30%, Di Maio al 27%, Bonafede al 24%. Chiudono i sondaggi Ipsos gli altri protagonisti della crisi: Berlusconi al 23%, pari alla Ministra Bellanova, Vito Crimi leader M5s al 21% e da ultimo Matteo Renzi, n.1 di Italia Viva al 13%.



© RIPRODUZIONE RISERVATA