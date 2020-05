Sondaggi politici/ Lega perde l’1,4%, Pd al 21,3%: M5s in recupero

Pubblicità

Nuovo giorno, nuovo appuntamento con i sondaggi politici. Oggi, venerdì 8 maggio, facciamo il punto sulle intenzioni di voto degli italiani grazie alla supermedia firmata Youtrend per Agi e non mancano di certo le novità. L’emergenza coronavirus sembra aver modificato il quadro delle “bocche di fuoco” di alcuni partiti, con la Lega in sofferenza da diverse settimane: secondo la supermedia, il Carroccio ha perso l’1,4% in due settimane e resta primo partito italiano con il 26,7%. Si riduce il gap con il Partito Democratico, nonostante il passo indietro dei dem di Nicola Zingaretti al 21,3% (-0,2%).

Dopo un periodo di grande difficoltà, il Movimento 5 Stelle torna a respirare: i grillini recuperano l’1,1 per cento e si attestano in terza posizione con il 16,2%. Continua la crescita esponenziale di Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,5% e si porta al 14,1%. Forza Italia e Italia Viva perdono entrambi lo 0,1% e arretrano rispettivamente al 6,5% ed al 3,3%. Infine, segnaliamo La Sinistra al 2,8% (-0,1%), Verdi all’1,9% (=) e Azione di Carlo Calenda all’1,8% (=).

SONDAGGI POLITICI: 45% NON HA FIDUCIA NEL GOVERNO

Andando ad analizzare il dato delle coalizioni, considerando quelle che si sono presentate alle ultime Politiche, il Centrodestra sarebbe la prima forza del Paese: Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia insieme arriverebbero al 48,3%, ad un passo dalla fatidica soglia del 50%. Molto staccato il Centrosinistra, fermo al 28%, mentre il Movimento 5 Stelle ha sostanzialmente dimezzato gli elettori rispetto a due anni fa.

Chiudiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici prendendo in considerazione la rilevazione di Emg Acqua per Agorà con protagonista il Governo. E non arrivano di certo delle buone notizie per la maggioranza giallorossa: il 45% ha un giudizio negativo (22% ha poca fiducia ed il 23% per nulla). Un 36% do un giudizio positivo, anche se solo il 5% afferma di avere molta fiducia: il restante 31% ne ha abbastanza. Elevata la percentuale degli astenuti, a quota 19%.



