Sondaggi politici/ Lega sale al 22,4%, Pd -1,5%. Boom FdI: è al 19,4%

Sorridono Salvini e Meloni, brutte notizie per Letta e Conte: i sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della Sera offrono importanti aggiornamenti sulle intenzioni di voto. In testa alla classifica troviamo la Lega, in crescita rispetto ad un mese fa: il Carroccio guadagna lo 0,5% e si attesta al 22,4%. Partito Democratico e Fratelli d’Italia condividono il secondo posto, entrambi al 19,4%: i dem perdono l’1,5%, mentre il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,5%.

I sondaggi politici di Ipsos non portano buone novelle al Movimento 5 Stelle: i grillini passano dal 16% al 15,4%. Forza Italia in lieve ribasso al 7,7%, -0,3%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 2,4% (-0,4%), +Europa al 2,2% (+0,9%), Sinistra Italiana al 2% (-0,2%) e Italia Viva all’1,9% (-0,1%). Infine, troviamo Europa Verde – Verdi all’1,7% (+0,4%) e Articolo 1 – MDP all’1,6% (+0,5%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLA TASSA DI SUCCESSIONE

I sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della Sera hanno poi fatto il punto della situazione sul gradimento nei confronti del governo e di Mario Draghi. La fiducia nell’esecutivo passa dal 56% al 64%, mentre quella nel primo ministro è in crescita dell’8%, attestandosi al 66%. Passiamo adesso ai sondaggi politici di Termometro Politico, che hanno fatto il punto della situazione sul giudizio degli italiani sulla tassa di successione proposta da Enrico Letta: ebbene, un intervistato su due è contrario. Entrando nel dettaglio, il 36,7% è contrario a qualsiasi aumento delle imposte, mentre per il 13,2% porterebbe a un esodo di capitali verso i paradisi fiscali. Per il 30,1% è invece una giusta forma di redistribuzione, mentre il 15% è favorevole all’aumento della tassa di successione ma non al suo utilizzo di gettito, ovvero dare 10 mila euro a metà dei 18enni italiani.

