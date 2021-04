Sondaggi politici/ Lega sale al 22,8%, Pd scende al 18,4%. M5s insidia FdI

Dopo aver analizzato i dati di Ipsos per Di Martedì, andiamo a scoprire gli ultimi sondaggi politici di SWG. C’è da registrare qualche novità tra i principali partiti del Paese: la Lega si conferma primo partito d’Italia, guadagnando lo 0,2% e portandosi al 22,8%. Svanito “l’effetto” Enrico Letta, il Partito Democratico perde lo 0,4%: i dem si attestano al 18,4%.

Testa a testa tra Fratelli d’Italia e il Movimento 5 Stelle: il partito guidato da Giorgia Meloni è quotato al 17,6%, mentre i grillini seguono al 17,5%. Forza Italia passa dal 6,5% al 6,8%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,5% (+0,3%), Sinistra Italiana al 2,7% (+0,2%), Italia Viva al 2,4% (+0,2%). Poi spazio a Verdi all’1,9% (-0,4%), +Europa all’1,8% (+0,1%), MdP Articolo 1 all’1,7% (-0,3%) e Cambiamo! all’1% (-0,3%).

SONDAGGI POLITICI: ITALIANI CONTRO CHIUSURE

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici e accendiamo i riflettori sui dati di Noto per QN. L’istituto ha fatto il punto della situazione sul capitolo riaperture e gli italiani sembrano avere le idee chiare: il 52% si schiera contro la chiusura dei ristoranti, mentre il 56% boccia la chiusura dei ristoranti. A favore delle due misure circa un terzo degli intervistati. Gli italiani registrano un senso di stanchezza di fronte alle nuove misure restrittive disposte dal governo, ma comunque sei intervistati su dieci si schierano a favore delle norme di contenimento. Una battuta anche sui viaggi all’estero: in base ai sondaggi politici di Noto, il 70% non è interessato a qualche giorno di relax fuori dall’Italia.

