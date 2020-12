Sondaggi politici/ Lega sale al 23,2%, Pd in calo. Il 62,7% non si fida del Governo

Dopo i dati di SWG per Tg La 7, è tempo di andare a scoprire i sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire. Partiamo dalle intenzioni di voto, troviamo la Lega ancora in vetta alla classifica: il partito guidato da Matteo Salvini guadagna lo 0,2% e si porta al 23,2%. In calo il Partito Democratico: i dem passano dal 20,8% al 20,5%. Prosegue la crescita di Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni raggiunge il 17%, +0,1% in una settimana. Movimento 5 Stelle quotato al 14,4% (-0,2%), mentre Forza Italia è stabile all’8,2%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo La Sinistra al 3,4% (=), mentre Carlo Calenda allunga su Matteo Renzi: Azione è al 3,4% (+0,1), mentre Italia Viva scende al 3,1% (-0,1%). Infine troviamo +Europa all’1,8% ed i Verdi all’1,6%, entrambi in ribasso dello 0,1%. Da non sottovalutare la fetta di astensione e incerti: 44,8%, in rialzo dello 0,5% rispetto alla precedente rilevazione.

SONDAGGI POLITICI: GRADIMENTO LEADER E GOVERNO

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire grazie ai dati sulla fiducia nei confronti del Governo. Arrivano delle parziali buone notizie per l’esecutivo giallorosso, anche se la percentuale dei sostenitori del Conte-bis resta decisamente bassa: il 32,1% degli intervistati ha dichiarato di avere fiducia nei confronti del Governo (+0,1%), mentre il 62,7% (-0,2%) è del parere opposto. Il restante 5,2% (+0,1%) ha preferito non rispondere al quesito. Passiamo adesso ai sondaggi politici sulla fiducia nei leader: in vetta alla classifica troviamo il premier Giuseppe Conte con il 38,3% (+0,1%), tallonato da Giorgia Meloni al 37,5% (+0,2%). Roberto Speranza sale al 35% (+0,2%), mentre Matteo Salvini passa dal 31,1% al 31,5% in una settimana. Seguono Roberto Gualtieri al 26,5% (-0,2%), Luciana Lamorgese al 26,5% (0,1%), Nicola Zingaretti al 23,8% (-0,3%) e Silvio Berlusconi al 23,2% (+0,1%). Sotto la soglia del 20% troviamo Carlo Calenda al 18,6% (-0,2%), Luigi Di Maio al 18,5% (-0,3%) e Matteo Renzi al 13,5% (-0,4%). Addirittura sotto il 10% il reggente grillino Vito Crimi, quotato al 9,6% (-0,2%).



