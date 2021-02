Sondaggi politici/ Lega sale al 23,5%, Pd e FdI in calo. 67% vuole governo Draghi

Dopo aver analizzato i dati di Demos, andiamo a scoprire la nuova supermedia dei sondaggi politici firmata da Youtrend per Agi. Tra i principali partiti, la Lega è l’unica a guadagnare terreno: il Carroccio di Matteo Salvini passa dal 23,1% al 23,5%. Passo indietro per il Partito Democratico: i dem perdono lo 0,1% in due settimane e si attestano al 20%.

La supermedia dei sondaggi politici conferma Fratelli d’Italia come terza forza del Paese con il 16,1% (-0,2%), mentre il Movimento 5 Stelle torna sotto il 15%: i grillini perdono lo 0,2% e sono quotati al 14,8%. Forza Italia passa al 7,9% (-0,1%), mentre crescono tutti i partiti minori di Centrosinistra: Azione di Carlo Calenda è al 3,6% (+0,1%), La Sinistra è al 3,4% (+0,2%), Italia Viva di Matteo Renzi è al 3,3% (+0,3%). Infine troviamo +Europa all’1,8% (-0,2%) ed i Verdi all’1,8% (-0,1%).

SONDAGGI POLITICI: 67% VUOLE GOVERNO DRAGHI

Archiviata la supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi, è tempo di andare a conoscere i dati di Emg sulla crisi di Governo. Tra un esecutivo guidato da Mario Draghi e il ritorno alle urne gli italiani non hanno dubbi: il 67% preferirebbe un governo presieduto dall’ex presidente della Banca centrale europea, mentre il 20% vorrebbe il ritorno alle urne. Il restante 13% ha preferito non rispondere al quesito. Passiamo adesso ai sondaggi di Termometro politico sulla pandemia. Quando sarà possibile liberarsi delle mascherine e tornare a una vita normale come nel 2019 per gli italiani? Per il 51,9% probabilmente solo nel 2022, mentre per il 26,2% entro fine 2021. Il 10,5% crede entro questa estate, mentre un 5% è più pessimista: teme mai. Il restante 6,4% ha preferito non rispondere al quesito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA