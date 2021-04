Sondaggi politici/ Lega sale al 23,6%, FdI sfiora il 19%. Gradimento Draghi al 51,8%

Dopo aver analizzato i dati di Index Research, è tempo di andare a scoprire i sondaggi politici targati Termometro Politico. I principali partiti d’Italia sono tutti in rialzo. In vetta troviamo la Lega: il partito guidato da Matteo Salvini sale al 23,6%. Bene anche il Partito Democratico, quotato al 19,6%, mentre Fratelli d’Italia si conferma in un ottimo periodo: il partito di Giorgia Meloni si attesta al 18,9%, ad un passo dal 19%.

Quarto posto per il Movimento 5 Stelle: i grillini perdono terreno e si attestano al 15,5. Forza Italia scende al 6,1%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra segnaliamo La Sinistra al 3,1%, Azione di Carlo Calenda al 3% e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,8%. A chiudere la classifica troviamo Verdi all’1,4%, +Europa all’1,3% e il Partito Comunista all’1%. Gli altri partiti rappresentano in tutto il 3,7%.

SONDAGGI POLITICI: GRADIMENTO DRAGHI IN CALO

I sondaggi politici di Termometro Politico non portano delle buone notizie a Mario Draghi. In deciso calo il gradimento nei confronti del premier: la percentuale degli italiani che hanno fiducia in lui è passata dal 54,8% al 51,8%. Entrando nel dettaglio, il 17,3% ha molta fiducia nel primo ministro, mentre il 34,5% abbastanza. Il 26,1% ha poca fiducia, mentre il 20,4% nessuna. Passiamo adesso ai sondaggi su uno dei dossier più dibattuti negli ultimi giorni, parliamo dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. Per sei italiani su dieci, 60,8% per la precisione, l’obbligo è necessario, mentre per il 18,4% è sbagliato, ognuno deve essere libero di scegliere senza imposizioni. Il 10,3% crede sia meglio mettere disincentivi al rifiuto di vaccinarsi, come trasferimenti e blocchi di carriera, mentre per il 9,5% è meglio una campagna informativa che spinga a farlo spontaneamente.

