Sondaggi politici/ Lega sale al 23,6%, Pd al 18%. M5s: 70% vuole Conte leader

Grandi movimenti nelle intenzioni di voto secondo i sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire. In vetta alla classifica troviamo ancora una volta la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini guadagna lo 0,1% e si porta al 23,6%. Buone notizie per il Partito Democratico: dopo un periodo negativo, i dem passano dal 17,3% al 18%.

Continua senza sosta il percorso di crescita di Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,1% e si porta al 17,6%. In calo il Movimento 5 Stelle: i grillini perdono lo 0,2% e si attestano al 15,8%. Forza Italia in rialzo al 10,5%, +0,1% rispetto alla precedente rilevazione, mentre i partiti minori di Centrosinistra registrano un ribasso: Azione di Carlo Calenda al 3,2% (-0,3%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3% (-0,1%), Articolo 1 all’1,7%. Poi spazio ai Verdi all’1,5% (+0,1%), +Europa all’1,5% (-0,4%) e Sinistra Italiana all’1,5% (+0,2%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL M5S

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto, passiamo ai sondaggi politici di Demos per Repubblica. L’istituto di Ilvo Diamanti ha fatto il punto della situazione sul Movimento 5 Stelle, in particolare sulla leadership dei grillini: gli elettori pentastellati hanno le idee chiare, il 70% vuole Giuseppe Conte come capo politico. Decisamente più bassi i consensi per gli altri esponenti di spicco: Luigi Di Maio al 6%, mentre Alessandro Di Battista, Vito Crimi e Beppe Grillo non vanno oltre il 3%. Cosa ne pensano invece gli elettori M5s dell’alleanza con il Partito Democratico? Secondo i sondaggi politici di Demos per Repubblica, il 40% di sostenitori grillini preferisce un’alleanza senza vincoli. Tra gli elettori dem, invece, il 40% vuole una coalizione, mentre il 30% predilige un’alleanza senza rinunciare ognuno alla propria autonomia.

