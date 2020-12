Sondaggi politici/ Lega sale al 23,8%, Pd in calo. Per il 56,7% serve nuovo Governo

Analizzati i dati di Quorum, è tempo di andare a scoprire i sondaggi politici targati Tecnè per Quarta Repubblica. In vetta troviamo ancora la Lega: il partito di Matteo Salvini passa dal 23,4% al 23,8%, guadagnando terreno sul Partito Democratico. I dem infatti non se la passano bene: 20,4%, in calo dello 0,4%. Bene Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna lo 0,1% e si attesta al 17,2%.

Ancora in calo il Movimento 5 Stelle: i grilli sono quotati al 14,3%, -0,3% rispetto alla precedente rilevazione. Buone notizie per Forza Italia: gli azzurri sono all’8,1%, in crescita dello 0,3%. Superano quota 3% i partiti minori di Centrosinistra: La Sinistra sale al 3,4% (+0,1%), Azione è al 3,2% (-0,1%), mentre Italia Viva crolla al 3,1% (-0,3%). Infine troviamo +Europa in crescita all’1,9% (+0,1%) e i Verdi in calo all’1,5% (-0,1%). Gli altri partiti rappresentano in totale il 3,1% dell’elettorato.

SONDAGGI POLITICI: 56,7% VUOLE NUOVO GOVERNO

Messe da parte le intenzioni di voto, è tempo di andare a valutare i sondaggi politici riguardanti il Governo. Tecnè per Quarta Repubblica ha chiesto agli italiani se all’Italia serve un nuovo esecutivo, considerando le numerose liti delle ultime settimane e un progetto che sembra essere sempre più vuoto. Ebbene, più di un italiano su due è per il nuovo Governo: per la precisione il 56,7%. Un italiano su quattro vorrebbe continuare con l’esecutivo giallorosso, 25,1%, mentre il 18,2% ha preferito non rispondere al quesito.

Nelle ultime settimane si è parlato molto del vaccino Covid , ma quanti italiani lo farebbero già oggi? Emg Acqua ha provato a dare una risposta con i sondaggi politici stilati per Agorà: il 40% aspetterebbe qualche mese, mentre il 32% lo farebbe senza esitazioni. Il 26%, invece, non lo farebbe. Il restante 2% ha preferito non rispondere al quesito.

