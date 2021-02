Sondaggi politici/ Lega sale al 23,9%, Pd al 19,5%. Vaccini: 25% è contrario

Dopo aver analizzato i dati di Euromedia Research, è tempo di andare a scoprire i sondaggi politici di Tecnè per l’Agenzia Dire. La crescita più importante è quella registrata dalla Lega: il partito di Matteo Salvini guadagna lo 0,7% e si porta al 23,9%. Battuta d’arresto per il Partito Democratico, che scende sotto il 20%: i dem perdono lo 0,7% e sono quotati al 19,5%.

Aumenta il divario tra Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle: il partito guidato da Giorgia Meloni continua a crescere e si attesta al 17,1% (+0,3%), mentre i grillini passano dal 14,1% al 13,8%. Forza Italia stabile al 10,2%. Tra i partiti minori di Centrosinistra registriamo il calo di Azione (-0,1%) e La Sinistra (-0,1%), rispettivamente al 3,3% 3 al 3%. Italia Viva in rialzo: il partito di Matteo Renzi passa dal 2,5% al 2,7%. Infine troviamo +Europa al 2% (+0,2%) e Verdi all’1,6% (-0,1%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL VACCINO ANTI-COVID

Valutati i sondaggi politici, passiamo ai dati legati al vaccino anti-Covid. Prosegue la campagna vaccinale in Italia e c’è qualche novità anche sul sentiment degli italiani, in base ai numeri di SWG: il 62% si sottoporrà sicuramente alla vaccinazione, mentre il 25% è contrario. Entrando nel dettaglio il 14% si vaccinerà solo se sarà obbligatorio, mentre l’11% non ha intenzione di vaccinarsi anche se c’è l’obbligo. Il restante 12% ha preferito non rispondere al quesito.

Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’utilizzo di nuovi vaccini, già utilizzati in altre parti del mondo: parliamo del vaccino cinese e del vaccino russo. Ebbene: il 52% è contrario a vaccinarsi con il vaccino cinese, il 46% con quello russo. C’è grande diffidenza, dunque, considerando che i sì convinti alla vaccinazione sono rispettivamente il 22% e il 26%…

© RIPRODUZIONE RISERVATA