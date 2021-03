Sondaggi politici/ Lega sale al 23,9%, Pd perde 2,6%. Leader: Draghi batte Conte

Salvini sorride, dem nel caos, Berlusconi in netto rialzo: questo un primo bilancio dei sondaggi politici di Ixè. Conferme per la Lega: il Carroccio continua il suo percorso di crescita e passa dal 23,5% al 23,9%. A differenza di quanto registrato in altri sondaggi, il Partito Democratico resta seconda forza del Paese ma deve fare i conti con un clamoroso calo: -2,6% in una settimana, dem quotati al 17,4%.

Il Movimento 5 Stelle torna a guadagnare terreno e sale dello 0,4%, attestandosi al 15,7%, mentre Fratelli d’Italia scende al 15,5% (-0,1%). Buon balzo in avanti per Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi sono dati al 9,3%, +0,4% rispetto alla scorsa settimana. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Articolo 1 – MDP al 3,3%, Azione di Carlo Calenda al 2,7%, Sinistra Italiana al 2,2% e Italia Viva di Matteo Renzi all’1,9%. Infine troviamo +Europa all’1,7%, Europa Verde all’1,4% e altri partiti di Centrodestra all’1,4%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI IXÉ

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto, andiamo a scoprire i sondaggi politici sul gradimento dei leader. In vetta alla classifica troviamo Mario Draghi con il 63%. Decisamente staccato l’ex premier Giuseppe Conte, fermo al 55%. Spazio poi a Roberto Speranza (53%) e Luca Zaia (47%). Giorgia Meloni si attesta al 35%, poi spazio a Matteo Salvini con il 30% e il tandem Berlusconi-Di Maio con il 27%. Nicola Zingaretti è al 26%, mentre Matteo Renzi non va oltre il 10%. Passiamo adesso ai sondaggi politici sul governo guidato da Mario Draghi: per il 34% durerà fino all’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, ovvero fino al 2022, mentre per il 33% arriverà fino al termine della legislatura (2023). Solo per il 16% degli intervistati durerà alcuni mesi, mentre per il 2% cadrà entro poche settimane.



