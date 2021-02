Sondaggi politici/ Lega sale al 23,9%, Pd scende al 19,2%. FdI stacca il M5s

Dopo aver analizzato la supermedia targata Youtrend, è tempo di passare ai sondaggi politici di Tecnè per l’agenzia Dire. La Lega si conferma la prima forza del Paese: il Carroccio di Matteo Salvini guadagna lo 0,1% e si attesta al 23,9%. Segue il Partito Democratico, che però fa un passo indietro: i dem passano dal 19,4% al 19,2%.

Continua il percorso di crescita di Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni sale al 17,3%, in rialzo dello 0,4%. Discorso diverso per il Movimento 5 Stelle: i grillini perdono lo 0,4% e scendono al 13,2%. Forza Italia è al 10,6%, +0,1% rispetto ad una settimana fa, e c’è qualche movimento anche tra i partiti minori di Centrosinistra: Azione è al 3,4% (-0,1%), La Sinistra al 3% (+0,1%) e Italia Viva al 2,8% (+0,1%). Infine troviamo +Europa al 2,1% (-0,1%) e Verdi all’1,6 (+0,1%). La percentuale di indecisi è al 44,2%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL GOVERNO DRAGHI

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Demopolis per Radio 1 Rai legati al governo guidato da Mario Draghi. L’istituto ha chiesto agli intervistati quali sono i principali punti di forza del neo premier: il 56% ha citato la competenza economica e il prestigio internazionale, determinanti per la gestione dell’emergenza. Il 43% la rilevanza dell’incarico ricevuto dal presidente Mattarella in un momento di crisi, mentre il 40% il poter gestire i 209 miliardi del Recovery Fund ottenuti dal precedente governo. Infine, il 19% ha citato i rapporti consolidati con i poteri forti in Europa, mentre il 18% la momentanea debolezza della politica. Da registrare anche gli aumenti dei consensi sull’istituzione del governo Draghi da parte di elettori M5s e Lega: per i grillini dal 40% al 65%, per i leghisti dal 38% al 70%.



