Sondaggi politici/ Lega sale al 24%, Pd perde lo 0,8%. Centrodestra al 46,9%

Centrodestra in netto rialzo (46,9%, +1,8%), forze della ex maggioranza in calo: questo un estremo riassunto dei sondaggi politici di SWG per Tg La7. La Lega si conferma prima forza del Paese e può festeggiare una crescita degna di nota: dal 23,3% di una settimana fa al 24% di oggi. Discorso totalmente diverso per il Partito Democratico: i dem perdono lo 0,8% e si attestano al 19%.

Fratelli d’Italia continua il suo percorso di crescita e mette nel mirino il Pd: il partito di Giorgia Meloni è quotato al 16,5%, +0,6% rispetto alla precedente rilevazione. Sprofonda il Movimento 5 Stelle: i grillini sono al 15,8%, -0,5%. Bene Forza Italia: gli azzurri salgono dal 5,8% al 6,4%. Buon ruolino per Azione di Carlo Calenda, oggi al 4% (+0,4%). Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo La Sinistra al 3,7% (-0,3%) e Italia Viva al 3,1% (-0,1%). Infine, +Europa all’1,9% (-0,2%) e Verdi all’1,7% (-0,4%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL GOVERNO DRAGHI

Nelle ore del secondo giro di consultazioni, è tempo di andare a scoprire i sondaggi politici sul governo targato Mario Draghi. SWG per Tg La7 ha chiesto agli italiani un giudizio sul nuovo esecutivo che sta per venire alla luce ed emerge un dato con chiarezza: più di un italiano su due, il 53%, preferirebbe che fosse un governo composto in parte da tecnici e in parte da politici. Il 26% preferirebbe un esecutivo di soli tecnici, mentre il 21% ha preferito non rispondere al quesito. A proposito del governo Draghi, i sondaggi politici di Demopolis per Otto e mezzo rilevano grande fiducia: per l’81% degli intervistati l’ex presidente della Banca centrale europea riuscirà a formare il nuovo esecutivo e ad ottenere la fiducia delle Camere.



