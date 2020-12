Sondaggi politici/ Lega sale al 25,4%, Pd al 20,3%. 61,3% non si fida di Conte

Salvini sorride, Calenda supera Renzi, grillini ancora giù: questo un estremo riassunto dei sondaggi politici di Termometro Politico. La Lega si conferma primo partito del Paese: il Carroccio guadagna consensi e si attesta al 25,4%. Nessuna novità per il Partito Democratico: i dem restano stabili al 20,3%. In lieve flessione Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni scende al 16,2%.

Come dicevamo, il Movimento 5 Stelle perde ulteriori consensi: i pentastellati si attestano oggi al 14,3%. Stabile Forza Italia al 6,2%, mentre registriamo qualche novità nei partiti minori di Centrosinistra: Azione supera Italia Viva, rispettivamente al 3,3% e al 3,2%. La Sinistra è quotata al 3,1%, mentre Italexit di Gianluigi Paragone è quotato all’1,8%. Infine troviamo +Europa all’1,4%, Verdi all’1,1%, Pc all’1% e Cambiamo di Giovanni Toti allo 0,6%. Gli altri partiti rappresentano il 2,1% della popolazione.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU CONTE, VACCINO E GOVERNO

I sondaggi politici di Termometro Politico hanno fatto il punto della situazione sulla fiducia nei confronti di Giuseppe Conte e non arrivano buone notizie per il premier: continua a calare il gradimento nei suoi confronti. Il 61,3% afferma di non avere fiducia nel giurista: l’8,5% poca, il 52,8% nessuna. Il restante 38,3% invece indica gradimento: il 19,8% molto, il 18,5% abbastanza.

Passiamo adesso ai sondaggi politici legati al vaccino Covid e alla gestione del Governo italiano. Per il 35,2% l’Italia è già in ritardo viste le autorizzazioni in Usa e Regno Unito, mentre per il 38,4% siamo nelle tempistiche giuste. Per il 20,1% invece ci stiamo muovendo troppo in anticipo, dovremmo attendere un po’ di più per prudenza. Il restante 6,3% ha preferito non rispondere al quesito.

Infine, i sondaggi politici sulla tenuta del Governo e su cosa accadrebbe in caso di crisi. Per il 39,5% degli intervistati l’esecutivo Conte-bis proseguirebbe dopo un accordo con Renzi su un rimpasto, mentre per il 20,1% si andrebbe alle urne. Per il 13,7% il Governo Conte proseguire con l’assistenza di alcuni deputati dell’opposizione, per il 10,5% ci sarebbe un nuovo governo dell’attuale maggioranza con un altro premier, mentre per il 9,1% ci sarebbe un Governo di unità nazionale. Il restante 7,1% ha preferito non rispondere.



