SONDAGGI POLITICI/ Lega sale al 33,8%: crollo M5s e Forza Italia. Calenda al 3,3%

Tradizionale appuntamento con i sondaggi politici nel TgLa7 del lunedì sera. Nell’edizione del telegiornale delle 20 è stato il direttore Enrico Mentana a presentare i risultati dell’ultima rilevazione dell’istituto SWG, che ha fotografato la situazione di consenso relativa ai partiti. La Lega si conferma al primo posto, con Matteo Salvini che torna a salire dopo la scorsa settimana portandosi dal 33,1% al 33,8% (+0,7%). La sensazione è che la vicenda del Mes abbia pagato in termini di consenso per chi ha utilizzato una strategia d’attacco, meno per chi ha utilizzato un approccio conservativo sul tema. In attesa di vedere gli eventuali effetti dello scontro in aula tra Conte e Salvini sul fondo salva-Stati, il Pd perde lo 0,4% scendendo al 17,7% dal 18,1% mentre il MoVimento 5 Stelle affonda al 15,5% in calo di un punto netto rispetto a sette giorni fa.

SONDAGGI POLITICI SWG: CROLLO M5S E FORZA ITALIA

Perde lo 0,1% anche Fratelli d’Italia rispetto ad una settimana fa, ma resta al 10%, soglia psicologica importante da mantenere per il partito di Giorgia Meloni. Numeri in picchiata per Forza Italia, il cui abbraccio coi sovranisti non sembra pagare in termini di consensi: il partito di Silvio Berlusconi perde infatti lo 0,9% in sette giorni scendendo dal 6% al 5,1%. In calo anche questa settimana Italia Viva di Matteo Renzi, che perde lo 0,6% e scende dal 5,5% al 4,9%: da capire se abbiano pesato le notizie sull’inchiesta sulla fondazione Open. Più probabilmente, però, tutti questi segni meno sono dovuti all’ingresso di Azione, il partito di Carlo Calenda che si presenta con il 3,3%, un risultato già equivalente a quello riportato da Sinistra italiana (+0,2%). Stabili al 2% i Verdi e +Europa all’1,6%. Perde lo 0,3% Cambiamo! di Giovanni Toti attestandosi all’1%.

