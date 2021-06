Sondaggi politici/ Lega scende al 20,8%, FdI al 19,1%. Napoli: Manfredi in vetta

Anche i sondaggi politici di Emg per Cartabianca confermano il pressing di Giorgia Meloni sull’alleato Matteo Salvini, seppur non nei termini registrati da Swg. La Lega continua a perdere terreno: il Carroccio passa dal 21,3% al 20,8%. Fratelli d’Italia, invece, continua a macinare consensi: rialzo dello 0,4%, FdI al 19,1%.

I sondaggi politici di Emg quotano il Partito Democratico al 17,6%, +0,1% rispetto alla precedente rilevazione, mentre il Movimento 5 Stelle perde lo 0,3% e si attesta al 16,8%. Forza Italia è stabile al 7%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Italia Viva al 3,6% (-0,1%) e Azione di Carlo Calenda al 3,4% (+0,1%). Un tris di partiti al 2%: parliamo di Europa Verde, Sinistra Italiana e Articolo 1-MDP. Infine, Coraggio Italia all’1,5% (=), +Europa all’1,4% (+0,1%) e Noi con l’Italia all’1,1% (=).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLE COMUNALI DI NAPOLI

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici e accendiamo i riflettori sulle elezioni comunali a Napoli. I dati di Winpoll tracciano uno scenario ben definito. In vetta alla classifica dei consensi troviamo Gaetano Manfredi, candidato del Centrosinistra e del Movimento 5 Stelle: l’ex ministro è dato al 40,4%. Staccato Catello Maresca: il magistrato, sostenuto dal Centrodestra e da liste civiche, non va oltre il 23,3%. Antonio Bassolino invece è al 17,2%. Fuori dalla gara, invece, Alessandra Clemente e Sergio D’Angelo, rispettivamente al 14,2% e all’1,1%. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sono al 19% e al 16,2%. Tra i partiti di Centrodestra, il più votato è Fratelli d’Italia (10,9%), seguito da Forza Italia (7,3%) e Lega (6,7%).

