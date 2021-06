Sondaggi politici/ Lega scende al 20,9%, Meloni al 20,4%. Pd perde 0,2%

C’è grande movimento nelle intenzioni di voto degli italiani. I sondaggi politici di SWG per Tg La7 fanno scattare l’allarme per la Lega, ancora in calo e sempre più nel mirino dei competitors. Il partito guidato da Matteo Salvini passa dal 21,4% al 20,9% e deve fare i conti con la crescita esponenziale di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% e si attesta al 20,4%, a mezzo punto percentuale dalla vetta.

I sondaggi politici di SWG quotano il Partito Democratico al 19%, -0,2% rispetto alla precedente rilevazione, mentre il Movimento 5 Stelle rialza la testa: +0,3%, grillini al 16,2%. Forza Italia passa dal 6,9% al 6,8%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,4% (=), Sinistra Italiana al 2,3% (-0,3%), Mdp Articolo 1 al 2,3% (+0,2%) e Italia Viva al 2% (-0,1%). Infine, troviamo +Europa al 2% (+0,2%), Verdi all’1,9% (+0,1%), Coraggio Italia all’1,2% (+0,2).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL CENTRODESTRA

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Demos su Repubblica. Le rilevazioni del celebre istituto hanno acceso i riflettori sulla situazione in casa Centrodestra. Nelle ultime settimane si è dibattuto a lungo sulla proposta di Federazione avanzata da Matteo Salvini a Silvio Berlusconi, ma gli elettori della coalizione chi vorrebbero come leader? I dati premiano Fratelli d’Italia: il 32% degli intervistati ha infatti scelto Giorgia Meloni. Matteo Salvini staccato al 24%, mentre Silvio Berlusconi non va oltre il 6%. La percentuale da non sottovalutare è quella legata agli indecisi: un elettore di Centrodestra su tre. Il restante 8% ha citato un altro esponente della coalizione.

