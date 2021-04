Sondaggi politici/ Lega scende al 21,2%, Pd al 19,1%. Fratelli d’Italia +0,7%

Arrivano interessanti aggiornamenti dai sondaggi politici di Swg per Tg La7. La Lega di Matteo Salvini si conferma primo partito del Paese, ma deve fare i conti con un nuovo calo di consensi: il Carroccio perde lo 0,8% e si attesta al 21,2%. Giù anche il Partito Democratico: i dem passano dal 19,3% al 19,1%.

Continua il duello tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia, entrambi in crescita dello 0,7%: i grillini sono al 18,4%, mentre il partito di Giorgia Meloni è quotato al 18%. In ribasso Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi perdono lo 0,3% e scendono al 6,4%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,7% (+0,3%), Sinistra Italiana al 2,8% (-0,2%) e Italia Viva al 2,1% (-0,1%). Poi troviamo Verdi all’1,9% (-0,3%), +Europa all’1,7% (+0,2%), Mdp Articolo 1 all’1,7% (+0,2%), Cambiamo! all’1,1% (+0,1%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUI VACCINI ANTI-COVID

Archiviati i sondaggi politici di Swg, passiamo ai dati raccolti dall’istituto Piepoli per Rainews24 sui vaccini anti-Covid. Le rilevazioni portano delle buone notizie: l’86% degli intervistati dichiara di essere pronto a vaccinarsi, mentre solo il 5% non ha intenzione di ricevere il farmaco anti-Covid. Passando alle “marche” dei vaccini, il 74% evidenzia non avere alcuna preclusione verso qualsiasi vaccino: la maggioranza non rifiuterebbe i vaccini più discussi nelle ultime settimane, ovvero Astrazeneca e Johnson & Johnson. Per quanto riguarda il piano vaccinale del governo, il giudizio è prevalentemente negativo: il 57% non è per nulla soddisfatto, mentre il 41% promuove l’esecutivo. Nel mirino degli italiani finiscono le regioni: il 61% non è soddisfatto della gestione locale del piano di vaccinazione.

